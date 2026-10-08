Lotofácil 3800: veja os 15 números sorteados nesta quinta

A Lotofácil realiza nesta quinta-feira (8) o sorteio do concurso 3800, com prêmio estimado em R$ 6 milhões. A Caixa Econômica Federal fará o sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores aguardam a divulgação das 15 dezenas que definirão os vencedores da noite.

O público poderá acompanhar o sorteio ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, após a extração dos números, a instituição divulgará o resultado e a distribuição dos prêmios entre as diferentes faixas de acertos.

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No concurso anterior, de número 3799, realizado na quarta-feira (7), duas apostas acertaram as 15 dezenas. Desse modo, os bilhetes vencedores foram registrados em Curitiba e Itaipulândia, no Paraná. Cada um recebeu R$ 510.861,35. Portanto, o prêmio principal não acumulou nessa edição.

Apesar dos ganhadores no último sorteio, a Lotofácil chega ao concurso de final zero com estimativa de R$ 6 milhões. Para participar, os interessados podem registrar apostas até as 20h desta quinta-feira, em casas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais da Caixa.

Na Lotofácil, os jogadores escolhem entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Números da Lotofácil

Os números da Lotofácil ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Lotofácil

O resultado oficial da Lotofácil 3800 será divulgado após a realização do sorteio desta quinta-feira (8). Além disso, a Caixa também informará a quantidade de apostas vencedoras e os valores que cada uma receberá.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil, de número 3801, está previsto para sexta-feira (9). Assim, caso ninguém acerte as 15 dezenas nesta quinta-feira, o prêmio principal ficará acumulado para a próxima edição.