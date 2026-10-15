Lotofácil 3804: 2 apostas do Espírito Santo acertam e levam prêmios

A Lotofácil acumulou novamente e pode pagar R$ 5 milhões no concurso desta quinta-feira (15). Apesar de ninguém acertar as 15 dezenas do concurso 3804, realizado na quarta-feira (14), duas apostas do Espírito Santo garantiram prêmios ao acertar 14 números.

Os bilhetes premiados foram registrados em Domingos Martins, na Região Serrana, e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Cada aposta receberá R$ 2.663,67. Assim, ambas foram feitas presencialmente, com 15 números e na modalidade simples.

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Em Domingos Martins, o jogo vencedor saiu na Lotérica Pedra Azul, registrada como Casa Lotérica São José Ltda. Porém já em Jaguaré, o prêmio foi registrado no estabelecimento Comercial Jaguaré Ltda.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25.

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a estimativa de prêmio para o concurso de quinta-feira (15) chegou a R$ 5 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio está em R$ 1.880.138,67.

Além disso, a Lotofácil reúne R$ 1.081.424,65 para o concurso de final zero, de número 3810. O montante reservado para o Sorteio Especial da Independência alcançou R$ 11.069.533,65.

Como jogar na Lotofácil?

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiações para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

O próximo sorteio, concurso 3805, está marcado para esta quinta-feira (15). Os interessados podem registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa.