Lula assina PEC para transporte gratuito aos fins de semana
A PEC destina 26,8% das emendas parlamentares, algo em torno de R$ 12 bilhões, para financiar a tarifa zero do transporte público aos fins de semana.
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou nesta quarta-feira, 21, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece tarifa zero do transporte público aos fins de semana. O texto será encaminhado, agora, ao Congresso Nacional.
A proposta será custeada com parte das emendas parlamentares.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo uma pessoa a par do assunto ouvida pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a equipe econômica calcula que o custo da medida seria entre R$ 8 bilhões e R$ 12 bilhões por ano.
A PEC destina 26,8% das emendas parlamentares, algo em torno de R$ 12 bilhões, para financiar a tarifa zero do transporte público aos fins de semana.
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