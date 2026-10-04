Lula vence em Lisboa e supera 50% dos votos, segundo dados preliminares

O candidato Lula da Silva aparece na frente na votação realizada em Lisboa, capital de Portugal, neste domingo (4). De acordo com dados preliminares recolhidos nas urnas, ele soma mais de 53% dos votos.

Flávio Bolsonaro aparece na segunda colocação, com percentual próximo de 37%.

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Os números, no entanto, ainda não representam o resultado oficial da votação. A confirmação deverá ocorrer somente após a divulgação oficial prevista para depois das 21h.

Até lá, os percentuais devem ser tratados como dados preliminares da apuração em Lisboa.

A votação no exterior integra o processo eleitoral brasileiro e reúne eleitores aptos a votar fora do país.

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