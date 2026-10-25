Política Nacional

Lula vota em São Bernardo do Campo acompanhado de Alckmin e apoiadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, chegou ao local de votação neste domingo, 25, por volta de 9h40.

O presidente votou em uma escola estadual em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Depois atendeu à imprensa.

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Acompanharam o presidente o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), e os ministros Alexandre Padilha (PT) e Luiz Marinho (PT).

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