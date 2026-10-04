Política Regional

Mais de 134 mil eleitores devem ir às urnas em Cachoeiro neste domingo (4)

Dados do TRE-ES mostram que 134.138 pessoas estão aptas a votar no município; mais de 126 mil possuem biometria cadastrada.

Eleições
Foto: Divulgação/TSE

Cachoeiro de Itapemirim chega ao primeiro turno das Eleições 2026 com 134.138 eleitores aptos a votar. Neste domingo (4), os moradores vão às urnas para escolher representantes para cinco cargos em disputa nas eleições gerais.


Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a maioria do eleitorado cachoeirense já possui biometria cadastrada. São 126.921 pessoas nessa situação, o equivalente a 94,62% dos eleitores aptos.

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Outros 7.217 eleitores, que representam 5,38% do total, aparecem sem biometria. A ausência do cadastro biométrico, entretanto, não impede o voto de quem estiver com a situação eleitoral regular.


Os números do TRE-ES também mostram que 117.212 eleitores de Cachoeiro estão na faixa em que o voto é obrigatório. Outros 16.926 possuem voto facultativo.


Neste domingo, os eleitores votarão para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A votação começa às 8h e termina às 17h, seguindo o horário de Brasília.


Mesmo quem não possui biometria cadastrada poderá votar normalmente, desde que esteja com o título regular. A Justiça Eleitoral utiliza procedimentos alternativos para identificação nesses casos.


Com mais de 134 mil pessoas aptas a participar do primeiro turno, Cachoeiro se prepara para um domingo marcado pela movimentação nos locais de votação espalhados pelo município.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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