Mais de 344 mil votos viram alvo de Pazolini e Ferraço no 2º turno

Mais de 344 mil votos conquistados por candidatos que ficaram fora do segundo turno entram agora no centro da disputa pelo Governo do Espírito Santo. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) avançaram para a próxima etapa da eleição e passam a buscar o eleitorado que votou em Helder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP).

A maior fatia desse grupo pertence a Helder Salomão. O candidato do PT recebeu 323.483 votos, equivalentes a 15,32% dos votos válidos no primeiro turno.

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Helder ainda não anunciou apoio a Pazolini ou Ferraço. Segundo as informações divulgadas, a definição deverá ocorrer em conjunto com a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

Breno Barcelos recebeu 17.988 votos, enquanto Rafael Demuner somou 2.670. Juntos, os três candidatos que não avançaram alcançaram 344.141 votos.

Pazolini ficou perto de vencer no primeiro turno

Lorenzo Pazolini terminou a primeira votação com 1.048.633 votos, ou 49,65% dos válidos. Ricardo Ferraço ficou em segundo, com 719.397 votos, correspondentes a 34,06%.

O Espírito Santo registrou 2.112.171 votos válidos para governador. Com esse resultado, Pazolini ficou a poucos milhares de votos de atingir a maioria absoluta e encerrar a disputa ainda no primeiro turno.

Agora, no segundo turno, o candidato que conquistar a maioria dos votos válidos será eleito governador do Espírito Santo. A nova votação está marcada para 25 de outubro.