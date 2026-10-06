Médico morre após deixar motel correndo

Um médico foi encontrado morto neste sábado, 3, em uma rua no bairro Jardim Armação, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, Vinicius Ramon Aguilera, de 35 anos, teria sofrido uma crise convulsiva.

Informações preliminares indicam que o médico saiu correndo de um motel onde mais dois homens estavam. Contudo, a informação ainda não foi confirmada pela investigação. A 9ª Delegacia Territorial apura a circunstâncias e a causa da morte.

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Aguilera é médico nutrólogo formado pela Universidade de Ribeirão Preto e possui pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

O médico fundou o Instituto Aguilera, que reúne especialidades como nutrição, dermatologia, psicologia, e prestava atendimentos no Jardim Paulista, na zona oeste da capital paulista.