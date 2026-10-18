Mega-Sena de hoje: Caixa sorteia prêmio estimado em R$ 170 milhões
O concurso 3071 tem prêmio estimado em R$ 170 milhões e está previsto para ser realizado às 11h
A Mega-Sena pode transformar um apostador em milionário neste domingo (18). O concurso 3071 tem prêmio estimado em R$ 170 milhões e está previsto para ser realizado às 11h, no horário de Brasília, conforme o cronograma divulgado nas informações disponíveis.
A expectativa é grande porque o prêmio acumulou no último sorteio, realizado na quarta-feira (14). Na ocasião, nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3070, o que elevou o valor estimado para a próxima disputa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Resultado do último sorteio da Mega-Sena
No concurso 3070, os números sorteados foram 19, 27, 29, 43, 54 e 60.
Apesar de ninguém ter acertado todas as dezenas, milhares de apostas foram premiadas nas outras faixas. Confira os resultados:
- Sena — seis acertos: não houve ganhadores.
- Quina — cinco acertos: 91 apostas receberam R$ 52.767,90 cada.
- Quadra — quatro acertos: 7.384 apostas ganharam R$ 1.071,90 cada.
Como acompanhar o resultado da Mega-Sena 3071
As dezenas do concurso 3071 e a divisão do prêmio por faixa de acertos esatrão disponíveis após a realização do sorteio.
Os apostadores podem acompanhar a transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube e conferir os números sorteados no Portal de Loterias da Caixa.
O resultado oficial também informa se houve ganhadores na faixa principal e quantas apostas com cinco ou quatro acertos.
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