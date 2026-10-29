Megaoperação mira 38 procurados no Sul do ES

Uma força-tarefa com 153 policiais militares, 53 viaturas e uma aeronave foi mobilizada para localizar pessoas procuradas pela Justiça em 13 municípios do Sul do Espírito Santo.

A ofensiva faz parte da Operação Hexágono no Sul do ES, que tem como alvo 38 mandados e ordens de prisão, além de oito mandados de busca e apreensão.

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A ação é coordenada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com apoio da Polícia Civil (PCES), e ocorre simultaneamente em aproximadamente 36 bairros e localidades da região.

O objetivo é cumprir determinações judiciais, localizar foragidos e reforçar o policiamento em pontos considerados estratégicos pelas forças de segurança.

Operação Hexágono mira suspeitos de crimes graves

Entre os alvos da operação estão pessoas procuradas pela Justiça por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, furto, estupro e estupro de vulnerável.

A lista também inclui investigações e processos relacionados a lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva.

Além dos crimes citados, a mobilização contempla mandados de natureza civil e relacionados a delitos contra a administração pública.

Segundo a Polícia Militar, a atuação simultânea em diferentes municípios busca ampliar a capacidade de localização dos procurados e garantir o cumprimento das decisões judiciais.

Mais de 150 policiais participam da megaoperação

A estrutura montada para a Operação Hexágono conta com 153 policiais militares distribuídos em equipes que atuam em diferentes pontos do Sul capixaba.

Para os deslocamentos e o apoio às ações, foram disponibilizadas 53 viaturas e uma aeronave.

A Polícia Civil também participa da mobilização, que envolve o cumprimento de ordens judiciais e a intensificação da presença policial em áreas estratégicas.

Ao todo, a operação abrange 13 municípios e cerca de 36 bairros e localidades.

Identidades dos alvos não serão divulgadas

Por questões de segurança operacional e para preservar as investigações, a Polícia Militar informou que não divulgará nomes, endereços ou outros dados pessoais das pessoas procuradas.

A corporação também não detalhou, nas informações iniciais, quantas prisões foram efetivamente realizadas durante a ação.

O balanço apresentado contempla 38 mandados e ordens de prisão, além de oito mandados de busca e apreensão. O número de ordens judiciais não corresponde necessariamente ao total de pessoas presas.

A Operação Hexágono integra as ações de segurança pública voltadas à localização de pessoas procuradas pela Justiça e ao reforço do policiamento na região sul do Espírito Santo.