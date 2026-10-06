Pets

"Meu Pet Aqui": compartilhe a história do seu melhor amigo no aquinoticias.com

Acompanhe a coluna 'Meu pet aqui' e celebre histórias reais de carinho e dedicação entre tutores e seus pets.

O amor pelos animais de estimação acaba de ganhar um lugar de destaque no aquinoticias.com. Lançamos a coluna exclusiva “MEU PET AQUI”, uma espaço digital desenhado para contar histórias reais de carinho, dedicação e companheirismo entre os tutores da nossa região e os seus animais.

Esta nova iniciativa conta com o oferecimento da AtacaPet, empresa que recentemente inaugurou a sua unidade em Cachoeiro de Itapemirim, trazendo um conceito inovador de conveniência, variedade e cuidado especializado. Ao apoiar o “MEU PET AQUI”, a AtacaPet reforça a sua missão de ser mais do que um espaço de compras e serviços veterinários, posicionando-se ao lado das famílias e celebrando o amor e o cuidado com os animais.

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A dinâmica da coluna é focada na emoção e na conexão com a nossa audiência. Queremos dar protagonismo aos verdadeiros reis e rainhas da casa e mostrar a dedicação que os donos têm pelos seus parceiros de quatro patas. As histórias selecionadas serão transformadas em publicações especiais no feed do nosso Instagram, partilhadas com milhares de seguidores. O pet da semana vai ganhar ainda brindes exclusivos da AtacaPet.

Como participar

A participação é totalmente aberta ao público. Para que o seu animal de estimação seja a próxima estrela da coluna “MEU PET AQUI”, basta enviar uma mensagem diretamente para o nosso WhatsApp (clique aqui), ou para o e-mail [email protected] contendo as seguintes informações:

• Fotos: Fotos do seu pet (pode ser apenas ele ou uma fotos do pet juntamente com os donos).
• Dados do Pet: Nome, idade e raça.
• Localização: Cidade onde residem.
• Os Donos: Nome dos tutores.
• A História: Uma breve informação, curiosidade ou um relato especial que mostre todo o seu amor, cuidado e a ligação que têm com o animal.

As publicações irão ao ar entre uma a duas vezes por mês. Prepare a câmara, escolha a melhor fotografia do seu companheiro e envie-nos a sua história. Junte-se a esta comunidade de apaixonados por animais e eternize o seu melhor amigo no portal aquinoticias.com, numa iniciativa em parceria com a AtacaPet.

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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