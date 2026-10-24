Mimoso realiza Dia D de Vacinação contra raiva neste sábado

A Prefeitura de Mimoso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (24) o Dia D de Vacinação contra a Raiva para cães e gatos. A ação busca ampliar a cobertura vacinal dos animais no município e reforçar a prevenção contra a doença, que também pode ser transmitida aos seres humanos.

Durante a campanha, as equipes de saúde vão atender os tutores nos pontos de vacinação definidos pela Prefeitura. Segundo a administração municipal, os profissionais também poderão percorrer os bairros para ampliar o atendimento, caso registrem pouca procura em determinados locais.

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A iniciativa pretende facilitar o acesso dos tutores à imunização e incentivar a proteção dos animais domésticos.

Vacinação contra a raiva é importante para cães e gatos

A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença viral que afeta o sistema nervoso e pode atingir diferentes mamíferos, incluindo os seres humanos.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato da saliva de animais infectados com ferimentos, geralmente por meio de mordidas. Arranhões e lambeduras em mucosas ou feridas também podem representar risco.

Por isso, manter a vacinação dos animais em dia é fundamental para proteger os cães e gatos e contribuir para a saúde pública.

O que fazer se o animal não for vacinado no Dia D?

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os tutores que não conseguirem vacinar seus animais neste sábado procurem o agente de endemias da unidade de saúde do bairro para agendar a imunização.

A Prefeitura reforça a importância da participação dos moradores na campanha. Além disso, o órgão destaca que a vacinação contribui para a prevenção da doença e para a proteção coletiva.

Os tutores devem acompanhar as orientações divulgadas pela administração municipal para consultar os locais de atendimento e o cronograma da vacinação.