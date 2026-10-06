Modelo de 32 anos morre após mal súbito enquanto levava bebê ao médico

A modelo Giane Alves, de 32 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto levava o filho caçula, de apenas 45 dias, para uma consulta de rotina. Ela estava acompanhada do marido, dos dois filhos e de uma amiga no momento em que passou mal.

Segundo o agente da modelo, Miguel Crispim, Giane morreu no hospital. No momento do episódio, estavam com ela os filhos Gael, de 7 anos, e Felipe, o marido, José Sobrinho, e uma amiga.

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Miguel contou que trabalhava com Giane havia mais de 12 anos e afirmou que a morte causou forte impacto entre familiares e pessoas próximas.

De acordo com ele, a modelo mantinha um estilo de vida saudável, não bebia, não fumava e não fazia uso de medicação. O agente também afirmou que Giane estava com os exames em dia e havia dado à luz recentemente.

Agente relembra carreira de Giane Alves

Miguel Crispim destacou ainda a trajetória profissional da modelo e relembrou a relação dela com a carreira e com a família.

Segundo ele, o trabalho como modelo permitiu que Giane realizasse o sonho de construir uma família e garantir uma boa condição financeira aos familiares.

O agente contou também que ela havia retornado recentemente ao interior da Bahia em busca de mais qualidade de vida, após viver em diferentes países.

Antes da mudança, Giane mantinha base em São Paulo.

Miguel definiu a modelo como uma pessoa honesta, amorosa e muito ligada à família.