Modelo que estava desaparecida é encontrada em São Paulo

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, foi encontrada na noite desta quarta-feira, 7. Ela estava desaparecida desde segunda-feira, 5. Segundo familiares da jovem, ela tinha sido vista pela última vez em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Dandara é modelo profissional e trabalha entre o Brasil e o Chile. É representada pela Mega Model no Brasil e pela Elite Model no Chile.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“Foram dias de muita angústia, mas, felizmente, ela foi encontrada. Agora, ela já está com quem precisa estar e pode receber todo o carinho da família e dos amigos”, anunciou nas redes sociais o assessor Thiago Miguel.

Na carreira, Dandara Couto participou de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) e trabalhou para marcas como Corona, Intimissimi e Garage Rio, além de campanhas e projetos no Brasil e no exterior.

Dandara estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira. Segundo o relato divulgado, ela saiu de casa para fazer tranças. Foi vista pela última vez por volta das 10h30, perto da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros. As atrizes Isis Valverde e Alice Wegmann compartilharam o caso nas redes sociais.