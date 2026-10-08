Mônica Bezerra analisa o impacto da governança financeira na expansão de PMEs do varejo

A sustentabilidade e a capacidade de expansão das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) no setor de comércio e serviços tornaram-se temas centrais nos debates sobre o desenvolvimento econômico do país. Segundo levantamentos de órgãos do setor produtivo, a ausência de planejamento prévio, a falta de conciliação financeira diária e a ineficiência na padronização de rotinas operacionais figuram como as principais causas que levam empreendimentos varejistas ao encerramento precoce de suas atividades.

Para analisar como a governança financeira, a implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e a capacitação contínua de lideranças podem transformar operações locais em redes de varejo escaláveis e sustentáveis, a especialista em Administração de Empresas Mônica Bezerra apresenta as principais diretrizes para a profissionalização do setor.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“A mortalidade no comércio e nas redes de franquias raramente decorre apenas de oscilações do mercado consumidor. Na grande maioria das vezes, o negócio fracassa devido à desorganização no gerenciamento do caixa, à falta de controle estrito sobre as margens do estoque e à ausência de processos padronizados de vendas e atendimento. A governança financeira preventiva e o treinamento constante da equipe de loja são os pilares que garantem a lucratividade e a sobrevivência da empresa”, afirma Mônica Bezerra.

Administradora de Empresas com mais de 20 anos de experiência no setor corporativo, Mônica reúne uma sólida trajetória na fundação, estruturação e governança financeira de empresas comerciais nos segmentos de vestuário, alimentação e artigos esportivos, atuando também na gestão de participações societárias e investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Sua experiência abrange desde o planejamento financeiro, auditoria tributária e compras de mercadorias até o desenvolvimento de estratégias de expansão de marca e supervisão de recursos humanos.

Entre as principais diretrizes apontadas pela especialista para o fortalecimento e expansão de empresas do setor, destaca-se a necessidade de governança orçamentária e controle de caixa por meio da manutenção de rotinas diárias de conciliação bancária, precificação científica e rigoroso controle do capital de giro para garantir a liquidez da empresa. A padronização e escalabilidade em franquias consolida-se através da criação de manuais operacionais estritos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) que viabilizam a replicação de modelos de lojas com o mesmo padrão de excelência. Além disso, a inteligência comercial apoia-se no uso de Sistemas de Informação Gerencial (ERP) para acompanhar indicadores como giro de estoque, margem de contribuição e ticket médio de vendas em tempo real, enquanto o desenvolvimento de lideranças exige o investimento contínuo em treinamento executivo de gerentes e equipes para reduzir a rotatividade de pessoal e elevar a retenção de clientes.

Entendo a demanda global do mercado e como consolidação e extensão de sua trajetória executiva na administração de empresas, Mônica Bezerra planeja a ampliação de suas operações no mercado norte-americano, no Estado da Flórida, com a criação de uma empresa especializada em consultoria de gestão, planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios e educação financeira empresarial.

A iniciativa busca atender às demandas de pequenas e médias empresas e novos empreendedores que enfrentam desafios na profissionalização administrativa, oferecendo serviços de diagnóstico organizacional, estruturação de modelos de franquia, treinamento de lideranças e orientação em governança financeira. O projeto prevê ainda o desenvolvimento de programas de capacitação coletiva, mentorias e elaboração de materiais didáticos e metodologias de ensino para centros de formação e instituições corporativas, visando democratizar o acesso às boas práticas de gestão e fortalecer a competitividade do ecossistema empresarial norte-americano.