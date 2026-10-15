Morador de Guarapari desaparece após sair de casa; família pede ajuda para localizar
Eliwelton Batista Fernandes Souza, de 21 anos, desapareceu no dia 4 de outubro, após sair de casa no bairro Itabebussu. Família busca informações sobre seu paradeiro.
A família de Eliwelton Batista Fernandes Souza, de 21 anos, procura informações sobre o paradeiro do jovem, que está desaparecido desde o dia 4 de outubro, em Guarapari. Ele saiu de casa, no bairro Itabebussu e não retornou.
Segundo a mãe, Jaqueline Batista Fernandes, Eliwelton estava morando em Guarapari, enquanto ela reside em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Antes de desaparecer, o jovem estava em casa e informou ao irmão que sairia por alguns instantes. Desde então, a família não recebeu notícias sobre sua localização.
Eliwelton usava uma blusa de frio e uma bermuda cinza quando foi visto pela última vez. Ele também saiu de casa sem levar o telefone celular, o que dificulta as tentativas de contato.
Mãe procurou o filho em hospitais e institutos médico-legais
Preocupada com a falta de notícias, Jaqueline iniciou buscas pelo filho e registrou um boletim de ocorrência para comunicar o desaparecimento às autoridades.
A mãe também procurou informações em hospitais e nos institutos médico-legais de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não conseguiu localizar o jovem.
Segundo Jaqueline, esta é a primeira vez que Eliwelton desaparece, situação que aumenta a preocupação dos familiares.
Família pede ajuda para encontrar Eliwelton
A família pede que moradores de Guarapari e de outras cidades do Espírito Santo ajudem a divulgar o desaparecimento.
Quem tiver informações que possam contribuir para localizar Eliwelton Batista Fernandes Souza pode entrar em contato com a família pelo telefone ou WhatsApp (22) 99761-8610.
Informações também podem ser repassadas à polícia. A família reforça que qualquer detalhe pode ser importante para ajudar nas buscas.
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