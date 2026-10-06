Morre idoso de 74 anos baleado na cabeça em São José do Calçado

Um homem de 74 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Manoel de Lírio Neto chegou a ser socorrido e transferido de helicóptero para Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), a vítima foi encontrada caída perto de uma motocicleta por um motorista de transporte escolar, na manhã de segunda-feira (5).

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Após receber os primeiros atendimentos, o idoso foi levado de helicóptero para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Apesar do socorro, ele morreu. A Polícia Militar realizou buscas na região após o crime.

Testemunhas contaram aos policiais que viram um homem em uma motocicleta vermelha nas proximidades. Segundo os relatos, ele usava uma touca preta. A Delegacia de Polícia de São José do Calçado investiga o caso.