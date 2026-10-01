Morre Lito Sousa, criador do canal Aviões e Músicas, aos 59 anos

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, em São Paulo. Conhecido principalmente pelo canal Aviões e Músicas, ele se tornou uma das principais referências sobre aviação na internet brasileira. A morte foi confirmada pela família nas redes sociais.

Lito havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura. Nas últimas semanas, o estado de saúde do influenciador mobilizou seguidores e admiradores de seu trabalho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O especialista estava em casa, sob cuidados paliativos, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira. A doença havia provocado uma rápida perda de movimentos desde o diagnóstico.

Antes do diagnóstico da doença neurológica, Lito também havia revelado que enfrentava um câncer de próstata, descoberto durante exames de rotina.

Ao longo da carreira, Lito ganhou projeção ao explicar acidentes, funcionamento de aeronaves e outros temas do universo da aviação de maneira acessível. Seu trabalho no Aviões e Músicas reuniu milhões de seguidores nas redes sociais.