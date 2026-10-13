Morre Netinho, cantor de 'Milla' e ícone do axé, aos 60 anos

O cantor Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, na Bahia. Um dos principais nomes do axé music, o artista estava internado no Hospital Aliança Star, onde enfrentava complicações relacionadas a um câncer. A morte foi divulgada por veículos da imprensa baiana.

Netinho tratava um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O cantor recebeu o diagnóstico em 2025 e passou por sessões de quimioterapia. Entretanto, a doença voltou em 2026 e exigiu a retomada do tratamento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

No fim de setembro, o artista anunciou um afastamento temporário das redes sociais para concentrar suas energias na recuperação. Na ocasião, sua assessoria informou que ele permanecia internado em Salvador após a reincidência do câncer.

Netinho marcou a história do axé music

Natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Ernesto de Souza Andrade Júnior, conhecido como Netinho, nasceu em 12 de julho de 1966. Ainda na infância, mudou-se com a família para Salvador, cidade onde desenvolveu sua relação com a música.

O cantor ganhou projeção nacional principalmente durante a década de 1990, quando o axé conquistou espaço nas rádios e nos grandes eventos musicais brasileiros.

Entre seus maiores sucessos estão “Milla”, “Pra Te Ter Aqui” e “Preciso de Você”. As canções ajudaram a consolidar sua trajetória e permaneceram associadas à expansão do gênero pelo país.

Cantor enfrentava problemas de saúde

Nos últimos anos, Netinho precisou conciliar a carreira artística com tratamentos médicos. Em 2025, iniciou o acompanhamento contra o linfoma e compartilhou parte de sua recuperação com os fãs.

Em maio de 2026, o cantor revelou que a doença havia retornado. Ele voltou a realizar sessões de quimioterapia e chegou a comentar publicamente as etapas previstas para seu tratamento.