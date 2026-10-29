Morre Patrick Stewart, astro de 'X-Men' e 'Star Trek'

O ator britânico Patrick Stewart morreu aos 86 anos, deixando uma trajetória marcada por personagens que conquistaram gerações de fãs do cinema e da televisão. Conhecido por interpretar o Professor Charles Xavier na franquia ‘X-Men’ e o capitão Jean-Luc Picard em ‘Star Trek’, o artista faleceu na quarta-feira (28), em sua residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A morte foi divulgada nesta quinta-feira (29). Segundo informações da agência Associated Press (AP), Stewart enfrentava a doença de Alzheimer e demência por corpos de Lewy. O ator estava cercado por familiares e amigos. AP News+1

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Nascido em 13 de julho de 1940, em Mirfield, na Inglaterra, Patrick Stewart iniciou sua trajetória artística ainda jovem. Antes de conquistar reconhecimento internacional nas telas, construiu uma carreira no teatro britânico, com destaque para interpretações de obras de William Shakespeare.

Patrick Stewart marcou gerações em ‘X-Men’ e ‘Star Trek’

Um dos principais momentos de sua carreira aconteceu em 1987, quando assumiu o papel do capitão Jean-Luc Picard na série ‘Star Trek: The Next Generation’, conhecida no Brasil como ‘Jornada nas Estrelas: A Nova Geração’.

A produção permaneceu no ar durante sete temporadas, até 1994, e transformou Stewart em um dos rostos mais conhecidos da ficção científica. O sucesso também garantiu sua participação em filmes da franquia e, décadas depois, na série ‘Star Trek: Picard’.

Nos cinemas, o ator conquistou uma nova geração de admiradores ao interpretar Charles Xavier, o Professor X, líder dos mutantes da franquia ‘X-Men’, da Marvel.

Sua estreia no papel aconteceu em 2000, no primeiro filme da série. Desde então, Stewart participou de diferentes produções, incluindo ‘X-Men 2’, ‘X-Men: O Confronto Final’, ‘X-Men: Dias de um Futuro Esquecido’ e ‘Logan’.

O personagem se tornou um dos mais conhecidos de sua carreira, especialmente pela relação com Magneto, interpretado pelo ator Ian McKellen.

Carreira de mais de seis décadas

Além das produções de ficção científica e super-heróis, Patrick Stewart manteve uma trajetória de destaque no teatro, participando de montagens clássicas e apresentações na Broadway.

Ao longo da carreira, recebeu indicações a importantes premiações, incluindo Emmy e Globo de Ouro. Também conquistou um Grammy e, em 2010, recebeu o título de cavaleiro da monarquia britânica por suas contribuições às artes dramáticas.

Com mais de seis décadas dedicadas à atuação, Stewart consolidou seu nome entre os principais intérpretes britânicos de sua geração.

O ator deixa a esposa, a cantora Sunny Ozell, e dois filhos de seu primeiro casamento. Seu legado permanece nas produções que marcaram a história da televisão, do cinema e do teatro.

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