Moto com sinais de adulteração é apreendida na BR-262, em Ibatiba
Yamaha Fazer 250 foi abordada no km 154 da rodovia; polícia identificou indícios de remarcação no chassi e no motor.
Uma motocicleta com suspeita de adulteração nos sinais identificadores foi apreendida pela Polícia Militar durante uma abordagem na BR-262, em Ibatiba, na manhã desta terça-feira (5).
Segundo a PM, militares do 14º Batalhão receberam informações sobre uma possível irregularidade envolvendo uma Yamaha Fazer 250 e localizaram o veículo na altura do km 154 da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O motociclista obedeceu à ordem de parada. Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nenhum material ilícito com ele.
Polícia identifica sinais de adulteração
A irregularidade foi constatada durante a vistoria da motocicleta.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram sinais de ação abrasiva e possíveis remarcações nas numerações do chassi e do motor.
Os sinais identificadores, conforme a corporação, estavam fora do padrão original de fábrica.
O condutor informou aos policiais que havia adquirido a motocicleta em uma negociação anterior. Ele afirmou que não sabia da existência de irregularidades no veículo.
Diante da situação, a moto foi apreendida e levada para um pátio credenciado, onde ficará à disposição para os procedimentos necessários.
O motociclista também foi encaminhado à autoridade policial para prestar esclarecimentos e para as demais providências previstas em lei.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência integra as ações do 14º Batalhão contra a circulação de veículos adulterados na região do Caparaó.
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