Segurança

Motociclista morre após cair na pista e ser atropelado por caminhão em Rio Novo do Sul

Vítima foi identificada como Aldemir da Silva; acidente aconteceu na ES-487, próximo ao Trevo da Balança, em Rio Novo do Sul.

Foto: Divulgação

Um motociclista identificado como Aldemir da Silva morreu após se envolver em uma sequência de colisões na Rodovia ES-487, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (22), nas proximidades do Trevo da Balança, na altura da comunidade de Santa Helena.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o motociclista realizava uma ultrapassagem de um caminhão quando colidiu contra a parte dianteira lateral de um carro.

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Com o impacto, Aldemir caiu sobre a rodovia e, em seguida, foi atropelado por um caminhão que trafegava pelo trecho. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após os procedimentos necessários, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Não foram divulgadas informações sobre feridos entre os ocupantes dos outros veículos envolvidos.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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