Motociclista morre em acidente com Hilux em Cachoeiro

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com uma Toyota Hilux SW4 neste domingo (4), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi identificada como Wendel Daniel Rosaes.

A colisão aconteceu na Rua João Brandão Filho e envolveu uma motocicleta Honda CG 160 e a caminhonete.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. O médico que atendia a ocorrência constatou a morte de Wendel.

O condutor da Hilux foi identificado e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia para receber atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, devido ao estado clínico do motorista, não foi possível realizar inicialmente o teste do etilômetro.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local. A área permaneceu isolada até a conclusão dos procedimentos.

Após a liberação, os policiais adotaram as medidas administrativas relacionadas aos veículos. Conforme o boletim, tanto a caminhonete quanto a motocicleta apresentavam licenciamento em atraso.

A Hilux foi removida para o pátio. Já a situação da motocicleta foi regularizada no local, permitindo a liberação do veículo.

Após os procedimentos na cena do acidente, os policiais foram até o hospital, onde Felipe permanecia internado. Segundo o boletim de ocorrência, após autorização médica, a equipe ofereceu o teste de alcoolemia ao motorista, que aceitou realizá-lo.

Apesar de diversas tentativas, os policiais informaram que não conseguiram obter um sopro válido no teste ativo. Em seguida, utilizaram o etilômetro no modo passivo, que, segundo o registro policial, indicou presença de álcool.

Ainda de acordo com a ocorrência, os agentes relataram sinais como odor etílico, olhos avermelhados, fala arrastada, sonolência e desordem nas vestes. O boletim também registra que o motorista declarou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente.

Diante dos elementos observados, os policiais lavraram um Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. O homem permaneceu internado sob escolta policial. Os demais procedimentos relacionados ao acidente foram adotados pelas autoridades.