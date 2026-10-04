Motociclista morre em acidente com Hilux em Cachoeiro
Batida ocorreu no bairro Agostinho Simonato; motorista da caminhonete foi levado para a Santa Casa e permaneceu sob escolta policial.
Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com uma Toyota Hilux SW4 neste domingo (4), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi identificada como Wendel Daniel Rosaes.
A colisão aconteceu na Rua João Brandão Filho e envolveu uma motocicleta Honda CG 160 e a caminhonete.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. O médico que atendia a ocorrência constatou a morte de Wendel.
O condutor da Hilux foi identificado e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia para receber atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, devido ao estado clínico do motorista, não foi possível realizar inicialmente o teste do etilômetro.
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local. A área permaneceu isolada até a conclusão dos procedimentos.
Após a liberação, os policiais adotaram as medidas administrativas relacionadas aos veículos. Conforme o boletim, tanto a caminhonete quanto a motocicleta apresentavam licenciamento em atraso.
A Hilux foi removida para o pátio. Já a situação da motocicleta foi regularizada no local, permitindo a liberação do veículo.
Após os procedimentos na cena do acidente, os policiais foram até o hospital, onde Felipe permanecia internado. Segundo o boletim de ocorrência, após autorização médica, a equipe ofereceu o teste de alcoolemia ao motorista, que aceitou realizá-lo.
Apesar de diversas tentativas, os policiais informaram que não conseguiram obter um sopro válido no teste ativo. Em seguida, utilizaram o etilômetro no modo passivo, que, segundo o registro policial, indicou presença de álcool.
Ainda de acordo com a ocorrência, os agentes relataram sinais como odor etílico, olhos avermelhados, fala arrastada, sonolência e desordem nas vestes. O boletim também registra que o motorista declarou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente.
Diante dos elementos observados, os policiais lavraram um Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. O homem permaneceu internado sob escolta policial. Os demais procedimentos relacionados ao acidente foram adotados pelas autoridades.
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