Motorista fica ferido após caminhão com galinhas tombar na Rodovia Pedro Cola

Um caminhão carregado de galinhas tombou às margens da rodovia ES-166, conhecida como Pedro Cola, que liga Venda Nova do Imigrante a Castelo, na região Serrana do Espírito Santo. O motorista ficou ferido e recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo local.

Segundo as primeiras informações, o veículo descia um trecho de serra quando teria apresentado uma falha no sistema de freios. Na sequência, o caminhão tombou fora da pista.

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Pessoas que trafegavam pela rodovia perceberam o acidente e pararam para prestar auxílio ao motorista. O motorista sofreu ferimentos, mas ainda não há informações sobre a gravidade das lesões ou se ele precisou de atendimento hospitalar.

A suspeita inicial é de que o caminhão tenha perdido os freios durante a descida da serra. No entanto, as circunstâncias do tombamento ainda não foram esclarecidas.