Mulher é esfaqueada durante tentativa de roubo em Alegre; suspeito é preso

Uma tentativa de roubo de celular terminou com uma mulher de 36 anos ferida a faca na noite de terça-feira (6), no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos, suspeito de cometer o crime, após encontrá-lo escondido em uma residência abandonada.

O caso aconteceu por volta das 23h57, na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades de um restaurante.

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Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o suspeito abordou a mulher e tentou levar seu aparelho celular. A vítima resistiu à ação e, nesse momento, o homem teria usado uma faca para atingi-la na região abdominal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à mulher ainda no local. Em seguida, os profissionais a encaminharam para atendimento médico especializado.

Após receber informações sobre o possível paradeiro do homem, policiais militares do 3º Batalhão iniciaram buscas pela região.

Durante as diligências, a equipe localizou o suspeito em uma residência abandonada, na região do Morro da Igreja Católica, em Alegre.

Na abordagem, os militares encontraram duas facas próximas ao homem. Uma delas apresentava vestígios semelhantes a sangue, segundo a corporação. Os policiais recolheram os objetos e deram voz de prisão ao suspeito.

Após a prisão, os militares encaminharam o homem ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre, juntamente com as duas facas apreendidas.

A Polícia Civil ficará responsável por investigar as circunstâncias da tentativa de roubo e esclarecer a participação do suspeito no crime.

As informações divulgadas não detalham o estado de saúde da vítima após o encaminhamento para atendimento médico.