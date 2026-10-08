Mulher é esfaqueada durante tentativa de roubo em Alegre; suspeito é preso
Vítima de 36 anos foi atingida no abdômen após tentativa de roubo de celular. Polícia Militar encontrou suspeito em imóvel abandonado.
Uma tentativa de roubo de celular terminou com uma mulher de 36 anos ferida a faca na noite de terça-feira (6), no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos, suspeito de cometer o crime, após encontrá-lo escondido em uma residência abandonada.
O caso aconteceu por volta das 23h57, na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades de um restaurante.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o suspeito abordou a mulher e tentou levar seu aparelho celular. A vítima resistiu à ação e, nesse momento, o homem teria usado uma faca para atingi-la na região abdominal.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à mulher ainda no local. Em seguida, os profissionais a encaminharam para atendimento médico especializado.
Após receber informações sobre o possível paradeiro do homem, policiais militares do 3º Batalhão iniciaram buscas pela região.
Durante as diligências, a equipe localizou o suspeito em uma residência abandonada, na região do Morro da Igreja Católica, em Alegre.
Na abordagem, os militares encontraram duas facas próximas ao homem. Uma delas apresentava vestígios semelhantes a sangue, segundo a corporação. Os policiais recolheram os objetos e deram voz de prisão ao suspeito.
Após a prisão, os militares encaminharam o homem ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre, juntamente com as duas facas apreendidas.
A Polícia Civil ficará responsável por investigar as circunstâncias da tentativa de roubo e esclarecer a participação do suspeito no crime.
As informações divulgadas não detalham o estado de saúde da vítima após o encaminhamento para atendimento médico.
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