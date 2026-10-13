Segurança

Mulher é levada ao hospital após acidente na BR-262 em Marechal Floriano

Acidente entre carro e moto na BR-262, em Marechal Floriano, deixa mulher ferida nesta terça-feira (13). Trânsito não foi interrompido.

Foto: Divulgação

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde desta terça-feira (13), na BR-262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. A colisão aconteceu em um trevo da rodovia.

De acordo com as informações iniciais, o motorista do carro realizava uma manobra para entrar em uma via lateral, enquanto a motocicleta tentava fazer uma ultrapassagem. Durante a movimentação, os dois veículos colidiram.

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Com o impacto, uma mulher ficou ferida e precisou ser encaminhada a um hospital em Domingos Martins.

Apesar do acidente, a vítima não sofreu ferimentos graves, conforme as informações disponíveis.

A colisão não provocou a interrupção do trânsito na BR-262. Os veículos continuaram circulando pela rodovia durante o atendimento da ocorrência.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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