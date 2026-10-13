Mulher é levada ao hospital após acidente na BR-262 em Marechal Floriano
Acidente entre carro e moto na BR-262, em Marechal Floriano, deixa mulher ferida nesta terça-feira (13). Trânsito não foi interrompido.
Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde desta terça-feira (13), na BR-262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. A colisão aconteceu em um trevo da rodovia.
De acordo com as informações iniciais, o motorista do carro realizava uma manobra para entrar em uma via lateral, enquanto a motocicleta tentava fazer uma ultrapassagem. Durante a movimentação, os dois veículos colidiram.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o impacto, uma mulher ficou ferida e precisou ser encaminhada a um hospital em Domingos Martins.
Apesar do acidente, a vítima não sofreu ferimentos graves, conforme as informações disponíveis.
A colisão não provocou a interrupção do trânsito na BR-262. Os veículos continuaram circulando pela rodovia durante o atendimento da ocorrência.
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