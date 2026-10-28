Mulher é procurada pela polícia após desaparecimento misterioso de lavrador em Castelo

O desaparecimento de um lavrador em Castelo, no Sul do Espírito Santo, ganhou um novo desdobramento. A Polícia Civil procura uma mulher de 21 anos, suspeita de envolvimento no caso de Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, que não é visto desde 22 de março de 2026. A investigada está foragida e possui um mandado de prisão temporária em aberto.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Castelo, as investigações identificaram fortes indícios de participação da jovem e de seu ex-companheiro, de 49 anos, no desaparecimento do trabalhador rural.

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Com base nas informações reunidas durante a apuração, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária dos dois investigados. O pedido foi autorizado.

Suspeito foi preso em Cachoeiro de Itapemirim

O homem de 49 anos foi localizado e preso no dia 9 de outubro, na localidade de Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, após tomar conhecimento da prisão do ex-companheiro, a mulher fugiu. Desde então, as equipes policiais realizam buscas para localizar a investigada.

A corporação também solicita a colaboração da população com informações que possam ajudar a encontrar a suspeita e contribuir para o esclarecimento do desaparecimento do lavrador.

Polícia desmente informação sobre ossada encontrada

Durante a investigação do desaparecimento de Rodrigo Salles Quintino, surgiram informações sobre uma suposta ossada que teria sido localizada e relacionada ao caso.

Entretanto, a Polícia Civil esclareceu que essas informações são falsas. Até o momento, não houve registro de localização de restos mortais associados à investigação.

O paradeiro do lavrador permanece desconhecido, e as circunstâncias de seu desaparecimento continuam sendo investigadas.

Como ajudar a polícia nas investigações

A Delegacia de Polícia de Castelo pede que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro da mulher procurada entre em contato com as autoridades.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Também é possível encaminhar informações diretamente à Delegacia de Castelo pelos seguintes contatos:

Disque-Denúncia: 181

181 Telefone: (28) 3526-1765

(28) 3526-1765 WhatsApp: (27) 99861-5088

A Polícia Civil reforça que as investigações continuam em andamento para esclarecer o desaparecimento de Rodrigo Salles Quintino e identificar as circunstâncias do caso.