Mulher luta com motorista de aplicativo e consegue escapar de estupro em Anchieta
Vítima de 31 anos relatou que foi ameaçada em praia sem iluminação, em Anchieta, após aceitar convite para passeio. Suspeito foi preso quando tentava deixar o Espírito Santo.
Uma mulher de 31 anos conseguiu escapar de uma tentativa de violência sexual após entrar em luta corporal com um motorista de aplicativo e tomar a faca usada para ameaçá-la, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
O caso aconteceu na noite de sexta-feira (2), na Praia do Além, uma área sem iluminação. Após fugir do agressor, a vítima correu até as instalações da Samarco, onde pediu ajuda aos funcionários. O suspeito, de 40 anos, foi preso no dia seguinte, quando se preparava para deixar o Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Civil, a mulher já conhecia o investigado porque utilizava seus serviços como motorista de aplicativo. Os dois mantinham uma relação de proximidade, mas nunca tiveram envolvimento amoroso. A vítima relatou que não havia percebido comportamentos suspeitos durante as corridas anteriores.
Na sexta-feira, o motorista convidou a mulher para passear em Guarapari. Durante o trajeto, ele parou o veículo na região de Ubu, em Anchieta, onde teria tentado beijá-la à força e tocá-la sem consentimento. A vítima recusou as investidas.
Mesmo após a negativa, o homem continuou o percurso. Em determinado momento, parou o carro na Praia do Além, local que, segundo o relato, estava sem iluminação.
Motorista teria ameaçado vítima com faca em praia de Anchieta
Na Praia do Além, o suspeito teria sacado uma faca e começado a ameaçar a mulher, exigindo que ela saísse do veículo e retirasse a roupa.
A vítima resistiu às ameaças e, durante a tentativa de agressão, conseguiu tomar a arma branca das mãos do homem. Os dois entraram em luta corporal.
Em meio ao confronto, a mulher conseguiu se desvencilhar e correr em busca de socorro. Ela chegou às instalações da Samarco, onde encontrou funcionários e pediu ajuda.
Socorristas da empresa prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao hospital.
Suspeito teria inventado roubo após mulher conseguir ajuda
Enquanto a vítima recebia atendimento, o motorista teria percebido que ela havia sido encontrada e acionado a polícia com uma versão diferente dos acontecimentos.
Segundo as informações sobre a ocorrência, ele alegou ter sido vítima de um roubo na região do trevo de Ubu, em Anchieta. Após o contato com a polícia, deixou o local.
A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Anchieta iniciaram buscas para localizar o investigado.
As diligências continuaram até sábado (3), quando as equipes descobriram que o homem estava em uma rodoviária de Vitória, preparando-se para viajar a Sergipe.
Motorista foi preso antes de deixar o Espírito Santo
Os policiais localizaram o suspeito na rodoviária da capital capixaba e efetuaram a prisão em flagrante antes que ele conseguisse embarcar para outro estado.
A operação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Polícia Militar (PMES) e da Guarda Municipal de Anchieta.
O homem é investigado por suspeita de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto contra a mulher de 31 anos.
Conforme as informações sobre o histórico do investigado, ele já possuía diversas passagens policiais relacionadas a violência doméstica, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.
O suspeito também era casado. Apesar da proximidade que mantinha com a vítima por meio das corridas de aplicativo, os dois nunca tiveram um relacionamento amoroso.
A Polícia Civil ficará responsável pela continuidade das investigações e pela apuração das circunstâncias dos crimes atribuídos ao homem.
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