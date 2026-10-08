Mulher luta com motorista de aplicativo e consegue escapar de estupro em Anchieta

Uma mulher de 31 anos conseguiu escapar de uma tentativa de violência sexual após entrar em luta corporal com um motorista de aplicativo e tomar a faca usada para ameaçá-la, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (2), na Praia do Além, uma área sem iluminação. Após fugir do agressor, a vítima correu até as instalações da Samarco, onde pediu ajuda aos funcionários. O suspeito, de 40 anos, foi preso no dia seguinte, quando se preparava para deixar o Estado.

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Segundo a Polícia Civil, a mulher já conhecia o investigado porque utilizava seus serviços como motorista de aplicativo. Os dois mantinham uma relação de proximidade, mas nunca tiveram envolvimento amoroso. A vítima relatou que não havia percebido comportamentos suspeitos durante as corridas anteriores.

Na sexta-feira, o motorista convidou a mulher para passear em Guarapari. Durante o trajeto, ele parou o veículo na região de Ubu, em Anchieta, onde teria tentado beijá-la à força e tocá-la sem consentimento. A vítima recusou as investidas.

Mesmo após a negativa, o homem continuou o percurso. Em determinado momento, parou o carro na Praia do Além, local que, segundo o relato, estava sem iluminação.

Motorista teria ameaçado vítima com faca em praia de Anchieta

Na Praia do Além, o suspeito teria sacado uma faca e começado a ameaçar a mulher, exigindo que ela saísse do veículo e retirasse a roupa.

A vítima resistiu às ameaças e, durante a tentativa de agressão, conseguiu tomar a arma branca das mãos do homem. Os dois entraram em luta corporal.

Em meio ao confronto, a mulher conseguiu se desvencilhar e correr em busca de socorro. Ela chegou às instalações da Samarco, onde encontrou funcionários e pediu ajuda.

Socorristas da empresa prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao hospital.

Suspeito teria inventado roubo após mulher conseguir ajuda

Enquanto a vítima recebia atendimento, o motorista teria percebido que ela havia sido encontrada e acionado a polícia com uma versão diferente dos acontecimentos.

Segundo as informações sobre a ocorrência, ele alegou ter sido vítima de um roubo na região do trevo de Ubu, em Anchieta. Após o contato com a polícia, deixou o local.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Anchieta iniciaram buscas para localizar o investigado.

As diligências continuaram até sábado (3), quando as equipes descobriram que o homem estava em uma rodoviária de Vitória, preparando-se para viajar a Sergipe.

Motorista foi preso antes de deixar o Espírito Santo

Os policiais localizaram o suspeito na rodoviária da capital capixaba e efetuaram a prisão em flagrante antes que ele conseguisse embarcar para outro estado.

A operação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Polícia Militar (PMES) e da Guarda Municipal de Anchieta.

O homem é investigado por suspeita de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto contra a mulher de 31 anos.

Conforme as informações sobre o histórico do investigado, ele já possuía diversas passagens policiais relacionadas a violência doméstica, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

O suspeito também era casado. Apesar da proximidade que mantinha com a vítima por meio das corridas de aplicativo, os dois nunca tiveram um relacionamento amoroso.

A Polícia Civil ficará responsável pela continuidade das investigações e pela apuração das circunstâncias dos crimes atribuídos ao homem.