Mulheres vítimas de violência terão atendimento especial no Sul do ES
Operação Mulher Segura oferece acolhimento psicológico, registro de ocorrências e orientação sobre medidas protetivas em Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim.
Mulheres que enfrentam situações de violência doméstica, familiar ou sexual terão acesso a atendimento especializado sem precisar procurar inicialmente uma delegacia convencional. A Operação Mulher Segura leva equipes das polícias Civil e Militar a Mimoso do Sul nesta terça-feira (20) e a Cachoeiro de Itapemirim na quarta-feira (21), oferecendo acolhimento, orientações e acesso a mecanismos de proteção às vítimas.
Em Mimoso do Sul, a estrutura foi instalada na praça central da cidade, com atendimento previsto até as 15h. A iniciativa disponibiliza uma delegacia móvel para registro de boletins de ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O atendimento também conta com psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil, responsáveis por oferecer suporte especializado e orientar mulheres que estejam enfrentando situações de violência.
Cachoeiro também receberá delegacia móvel
Após a mobilização em Mimoso do Sul, a Operação Mulher Segura chegará a Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (21).
A ação acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, das 10h às 15h, com participação de aproximadamente 30 policiais civis e militares.
No local, as mulheres poderão buscar atendimento, receber orientações sobre a Lei Maria da Penha e conhecer os serviços da rede de proteção disponíveis no município.
A iniciativa é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Espírito Santo, as atividades são conduzidas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em parceria com as forças policiais.
Segundo a delegada Cláudia Demattê, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, o objetivo é ampliar o acesso das vítimas aos serviços de proteção e fortalecer o enfrentamento à violência de gênero.
Operação também realiza ações em escolas e no comércio
Além dos atendimentos na delegacia móvel, policiais promovem atividades educativas para conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência contra a mulher.
A programação inclui visitas a escolas, onde crianças e adolescentes recebem orientações sobre respeito, igualdade e prevenção da violência.
Equipes também percorrem estabelecimentos comerciais e espaços públicos para divulgar informações sobre os direitos das mulheres e os canais disponíveis para denúncias.
Entre os serviços apresentados estão a Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180, e o Disque-Denúncia 181.
Patrulha Maria da Penha reforça segurança das vítimas
A major Jaqueline Pandolf, comandante da Companhia Independente da Polícia Militar responsável pelo atendimento à mulher, destacou a importância da atuação conjunta das forças de segurança.
Uma das frentes reforçadas durante a operação é a Patrulha Maria da Penha, que acompanha mulheres beneficiadas por medidas protetivas de urgência.
O trabalho envolve visitas preventivas, orientações às vítimas e fiscalização do cumprimento das determinações judiciais.
A atuação busca identificar possíveis descumprimentos das medidas e prevenir novas situações de violência.
Mimoso do Sul conta com rede de apoio às mulheres
A mobilização também envolve serviços municipais de assistência social e acolhimento.
Em Mimoso do Sul, a rede de atendimento conta com o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM), além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Esses serviços oferecem orientação e encaminhamento para mulheres em situação de vulnerabilidade ou violência.
Outro projeto presente no município é o Homem que é Homem, voltado à prevenção da violência doméstica por meio de atividades de reflexão, conscientização e responsabilização de homens.
A proposta da Operação Mulher Segura é integrar os serviços de segurança pública e assistência social, facilitando o acesso das mulheres à proteção e incentivando a denúncia de situações de violência.
Onde buscar atendimento
Mimoso do Sul
Terça-feira, 20 de outubro de 2026
Praça central da cidade — atendimento até as 15h.
Cachoeiro de Itapemirim
Quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Praça Jerônimo Monteiro, Centro — das 10h às 15h.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726