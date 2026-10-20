Mulheres vítimas de violência terão atendimento especial no Sul do ES

Mulheres que enfrentam situações de violência doméstica, familiar ou sexual terão acesso a atendimento especializado sem precisar procurar inicialmente uma delegacia convencional. A Operação Mulher Segura leva equipes das polícias Civil e Militar a Mimoso do Sul nesta terça-feira (20) e a Cachoeiro de Itapemirim na quarta-feira (21), oferecendo acolhimento, orientações e acesso a mecanismos de proteção às vítimas.

Em Mimoso do Sul, a estrutura foi instalada na praça central da cidade, com atendimento previsto até as 15h. A iniciativa disponibiliza uma delegacia móvel para registro de boletins de ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência.

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O atendimento também conta com psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil, responsáveis por oferecer suporte especializado e orientar mulheres que estejam enfrentando situações de violência.

Cachoeiro também receberá delegacia móvel

Após a mobilização em Mimoso do Sul, a Operação Mulher Segura chegará a Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (21).

A ação acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, das 10h às 15h, com participação de aproximadamente 30 policiais civis e militares.

No local, as mulheres poderão buscar atendimento, receber orientações sobre a Lei Maria da Penha e conhecer os serviços da rede de proteção disponíveis no município.

A iniciativa é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Espírito Santo, as atividades são conduzidas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em parceria com as forças policiais.

Segundo a delegada Cláudia Demattê, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, o objetivo é ampliar o acesso das vítimas aos serviços de proteção e fortalecer o enfrentamento à violência de gênero.

Operação também realiza ações em escolas e no comércio

Além dos atendimentos na delegacia móvel, policiais promovem atividades educativas para conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência contra a mulher.

A programação inclui visitas a escolas, onde crianças e adolescentes recebem orientações sobre respeito, igualdade e prevenção da violência.

Equipes também percorrem estabelecimentos comerciais e espaços públicos para divulgar informações sobre os direitos das mulheres e os canais disponíveis para denúncias.

Entre os serviços apresentados estão a Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180, e o Disque-Denúncia 181.

Patrulha Maria da Penha reforça segurança das vítimas

A major Jaqueline Pandolf, comandante da Companhia Independente da Polícia Militar responsável pelo atendimento à mulher, destacou a importância da atuação conjunta das forças de segurança.

Uma das frentes reforçadas durante a operação é a Patrulha Maria da Penha, que acompanha mulheres beneficiadas por medidas protetivas de urgência.

O trabalho envolve visitas preventivas, orientações às vítimas e fiscalização do cumprimento das determinações judiciais.

A atuação busca identificar possíveis descumprimentos das medidas e prevenir novas situações de violência.

Mimoso do Sul conta com rede de apoio às mulheres

A mobilização também envolve serviços municipais de assistência social e acolhimento.

Em Mimoso do Sul, a rede de atendimento conta com o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM), além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Esses serviços oferecem orientação e encaminhamento para mulheres em situação de vulnerabilidade ou violência.

Outro projeto presente no município é o Homem que é Homem, voltado à prevenção da violência doméstica por meio de atividades de reflexão, conscientização e responsabilização de homens.

A proposta da Operação Mulher Segura é integrar os serviços de segurança pública e assistência social, facilitando o acesso das mulheres à proteção e incentivando a denúncia de situações de violência.

Onde buscar atendimento

Mimoso do Sul

Terça-feira, 20 de outubro de 2026

Praça central da cidade — atendimento até as 15h.

Cachoeiro de Itapemirim

Quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Praça Jerônimo Monteiro, Centro — das 10h às 15h.