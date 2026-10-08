Muqui prepara três dias de diversão com carretão para as crianças
Programação começa com passeios destinados a escolas e à Apae nos dias 13 e 14 e termina, no dia 15, com viagens gratuitas abertas às crianças acompanhadas pelos responsáveis.
O Mês das Crianças em Muqui terá uma programação especial entre os dias 13 e 15 de outubro, com passeios de carretão para estudantes, crianças atendidas pela Apae e, no último dia, viagens gratuitas abertas ao público infantil pela cidade.
Segundo a Prefeitura de Muqui, nos dias 13 e 14 de outubro, o carretão atenderá escolas do município e a Apae em horários previamente definidos. As atividades acontecerão nos períodos da manhã e da tarde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na terça-feira (13), a programação começa às 8h e contempla alunos das unidades Pedro José e Gente Miúda, Jurandy e Frei Pedro. No período da tarde, os passeios continuam para grupos das escolas Jurandy e Frei Pedro, além da Apae, que participa das 16h às 16h30.
Programação continua na quarta-feira
Na quarta-feira (14), o carretão receberá pela manhã crianças das unidades Eglina e Alexandre Ayub, Erley e CEM.
À tarde, a programação inclui novamente Pedro José e Gente Miúda, além de São Vicente e Erley.
Os passeios dos dois primeiros dias serão organizados especificamente para atender às instituições previstas no cronograma.
Quinta-feira terá passeios gratuitos pela cidade
A programação muda na quinta-feira (15). A partir das 18h, o carretão fará várias viagens gratuitas pelas ruas de Muqui.
Neste dia, a atividade será destinada às crianças da cidade. A Prefeitura informou que os menores deverão estar acompanhados pelos responsáveis para participar dos passeios.
A iniciativa integra as comemorações do Mês das Crianças e busca proporcionar momentos de lazer e convivência para o público infantil do município.
Confira o cronograma
Terça-feira (13)
- Manhã: a partir das 8h, com Pedro José e Gente Miúda, Jurandy e grupos da Frei Pedro.
- Tarde: a partir das 13h30, com Jurandy, grupos da Frei Pedro e Apae.
Quarta-feira (14)
- Manhã: a partir das 8h, com Eglina e Alexandre Ayub, Erley e CEM.
- Tarde: a partir das 13h30, com Pedro José e Gente Miúda, São Vicente e Erley.
Quinta-feira (15)
- A partir das 18h: viagens gratuitas pela cidade para as crianças acompanhadas pelos responsáveis.
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