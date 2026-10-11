Nova pesquisa Quaest para governo do ES; instituto avalia como está a corrida para o 2° turno

A Quaest divulgará na quarta-feira (14) a primeira pesquisa sobre o segundo turno das eleições 2026 para o governo do Espírito Santo.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, o levantamento vai medir as intenções de voto de Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). Também vai avaliar a imagem dos candidatos e o destino dos votos dos eleitores que escolheram outros concorrentes no primeiro turno.

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A publicação ainda destaca que a pesquisa também vai avaliar o grau de definição do voto e a influência dos apoios políticos.

O levantamento investigará ainda como os eleitores enxergam a participação de lideranças nacionais na disputa estadual, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-governador Renato Casagrande (PSB).