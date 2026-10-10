Oktoberfest Cachoeiro tem três shows gratuitos neste sábado; confira

A Oktoberfest Cachoeiro continua neste sábado (10) com três shows musicais, cervejas artesanais e diversas opções gastronômicas. O evento acontece na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com entrada gratuita. A programação reúne atrações para diferentes públicos e segue até segunda-feira (12).

A música começa às 17h, com Edson Pitico. O artista apresenta um repertório de Música Popular Brasileira (MPB) e ritmos nacionais. Às 19h, a Banda Ligação Direta assume o palco e leva sucessos do pop rock ao público.

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A Picnic Dogs encerra as apresentações deste sábado, às 21h. O grupo aposta em clássicos nacionais e internacionais das décadas de 1980 e 1990, com músicas de bandas como Legião Urbana, The Cure, New Order, A-ha, Pet Shop Boys e Paralamas do Sucesso.

Cervejas artesanais e gastronomia são atrações da Oktoberfest

Além da programação musical, a Oktoberfest Cachoeiro reúne 12 cervejarias artesanais capixabas. Os visitantes encontram diferentes estilos de cervejas e chopes, além de vinhos e cafés especiais.

O espaço também oferece praça gastronômica, food trucks e artesanato. Apresentações de danças típicas alemãs completam as atrações culturais. O festival acontece simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP), que reúne atividades ligadas ao agronegócio e oportunidades comerciais.

Domingo terá samba, MPB e tributo aos Paralamas do Sucesso

No domingo (11), a festa continua com quatro shows. O grupo Os Bambas do Samba abre a programação às 16h, com chorinho e samba de raiz. Às 18h, a Banda Art & Vozz Retrô assume o palco. Tatiana Bolzan se apresenta às 20h, com sucessos da MPB, enquanto Os Alagados encerram a noite, às 22h, com um tributo aos Paralamas do Sucesso.

Dia das Crianças terá programação especial

Na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a Oktoberfest Cachoeiro terá atividades voltadas às famílias. A programação começa às 6h30, com a concentração para um passeio ciclístico no Museu Ferroviário. A saída acontece às 7h30, com sorteio de uma bicicleta entre os participantes.

Das 8h ao meio-dia, o público poderá acompanhar apresentações infantis e encontrar personagens como Sonic, Bob Esponja e Patrick Estrela. A programação também inclui Cia Farofa Doce, Tina Show, Palhaço Beleza e Robô Elvis, além de distribuição de pipoca e algodão-doce e sorteios de brinquedos e brindes.

Confira a programação completa da Oktoberfest Cachoeiro

Sábado (10 de outubro)

17h – Edson Pitico

19h – Banda Ligação Direta

21h – Picnic Dogs

Domingo (11 de outubro)

16h – Os Bambas do Samba

18h – Banda Art & Vozz Retrô

20h – Tatiana Bolzan

22h – Os Alagados – Especial Paralamas do Sucesso

Segunda-feira (12 de outubro)

6h30 – Concentração para o passeio ciclístico

7h30 – Saída do passeio e sorteio de bicicleta

8h às 12h – Programação especial para o Dia das Crianças

Serviço

Evento: 1º Coffee, Wine & Beer – Edição Oktoberfest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Entrada: Gratuita

Atrações: Shows musicais, 12 cervejarias artesanais, vinhos, cafés especiais, gastronomia, atividades infantis e Feira de Negócios Capixaba (FECAP).