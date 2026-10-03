Oktoberfest em Cachoeiro reúne 12 cervejarias locais e regionais; conheça

A Oktoberfest de Cachoeiro de Itapemirim será realizada na Antiga Estação, na Linha Vermelha, no Centro da cidade. O espaço receberá as cervejarias participantes e o público durante a programação do evento.

Cachoeiro de Itapemirim recebe uma Oktoberfest na antiga estação, localizada na Linha Vermelha, no Centro, reunindo cervejarias artesanais de Cachoeiro e de outras cidades do Espírito Santo. O evento valoriza a produção cervejeira capixaba e reúne marcas locais e regionais.

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Entre as participantes estão seis cervejarias com sede em Cachoeiro de Itapemirim, além de marcas de municípios como Muniz Freire, Anchieta, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Ibatiba.

Cervejarias de Cachoeiro são destaque

A produção cervejeira de Cachoeiro estará representada por seis marcas:

Cervejaria Gava

Cervejaria Kombar

Cervejaria Subterrânea

Velhão Cervejaria

Kingbier

Reserva do Gerente

A participação das cervejarias locais reforça a produção artesanal de Cachoeiro de Itapemirim e oferece ao público a oportunidade de conhecer marcas produzidas na própria cidade.

Cervejarias de outras cidades participam da Oktoberfest

Além das cervejarias cachoeirenses, o evento contará com produtores de outras regiões do Espírito Santo.

De Muniz Freire, participa a Tim Beer, localizada a aproximadamente 55 a 60 quilômetros de Cachoeiro.

A Cervejaria da Mata, de Anchieta, também estará presente. A cidade fica a cerca de 65 a 70 quilômetros de Cachoeiro.

De Venda Nova do Imigrante, participa a Nobat Cervejaria, a aproximadamente 75 a 80 quilômetros.

A Ronchi Beer, de Domingos Martins, também integra a programação. A cervejaria fica a cerca de 90 a 95 quilômetros de Cachoeiro.

Já Ibatiba será representada pelas cervejarias Verla e Panzert, localizadas a aproximadamente 105 a 110 quilômetros do município.

Onde será a Oktoberfest em Cachoeiro?

A Oktoberfest de Cachoeiro de Itapemirim será realizada na antiga estação ferroviária, na Linha Vermelha, no Centro da cidade.

O espaço, localizado em uma área central do município, receberá as cervejarias participantes e o público durante a programação do evento.

Cerveja artesanal capixaba em destaque

A participação de cervejarias de diferentes municípios transforma a Oktoberfest em uma oportunidade para conhecer a diversidade da produção de cerveja artesanal do Espírito Santo.

Além das marcas de Cachoeiro, o público poderá encontrar cervejarias de diferentes regiões do estado, reunindo produtores do Sul, da região Serrana e do Caparaó.

A programação também contribui para movimentar o comércio e fortalecer a divulgação de produtos feitos por cervejarias independentes do Espírito Santo.