Ônibus bate na traseira de caminhão na BR-262 em Ibatiba

Um ônibus colidiu na traseira de um caminhão na noite desta segunda-feira (12), na BR-262, nas proximidades da Curva da Ferradura, em Ibatiba, na região do Caparaó.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e não há detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

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