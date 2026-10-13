Segurança

Ônibus bate na traseira de caminhão na BR-262 em Ibatiba

Colisão aconteceu nas proximidades da Curva da Ferradura, na região do Caparaó. Informações iniciais não apontam vítimas.

Foto: Divulgação

Um ônibus colidiu na traseira de um caminhão na noite desta segunda-feira (12), na BR-262, nas proximidades da Curva da Ferradura, em Ibatiba, na região do Caparaó.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e não há detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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