Ônibus bate na traseira de caminhão na BR-262 em Ibatiba
Colisão aconteceu nas proximidades da Curva da Ferradura, na região do Caparaó. Informações iniciais não apontam vítimas.
Um ônibus colidiu na traseira de um caminhão na noite desta segunda-feira (12), na BR-262, nas proximidades da Curva da Ferradura, em Ibatiba, na região do Caparaó.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e não há detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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