Pai é preso por abusar da filha durante três anos em Piúma

O relato de uma adolescente de 15 anos, encontrada após ser registrada como desaparecida, levou à prisão do próprio pai, de 46 anos, suspeito de violência sexual em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O homem foi preso preventivamente nesta terça-feira (20), depois que a Polícia Civil reuniu elementos sobre abusos que teriam ocorrido ao longo de anos.

A denúncia chegou às autoridades na quarta-feira (14), quando a adolescente foi localizada e contou à Polícia Militar que havia sofrido violência sexual praticada pelo pai.

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A partir das informações, a Delegacia de Polícia de Piúma iniciou as investigações para esclarecer os fatos e apurar a responsabilidade do suspeito.

Abusos teriam começado quando vítima tinha 10 anos

Segundo o delegado Rodrigo Toscano, responsável pela investigação, a adolescente relatou que os abusos começaram quando tinha aproximadamente 10 anos.

De acordo com as apurações, os episódios teriam ocorrido dentro do ambiente familiar, principalmente nos momentos em que a mãe da adolescente estava fora de casa.

Durante depoimento à Polícia Civil, o investigado confessou a prática de atos libidinosos contra a filha, conforme informou o delegado.

A investigação prossegue para esclarecer a extensão dos fatos e reunir os elementos necessários à conclusão do inquérito.

Polícia investiga suspeita envolvendo outra filha de 4 anos

Além dos relatos apresentados pela adolescente, os investigadores apuram a possibilidade de que outra filha do suspeito, uma criança de apenas 4 anos, também tenha sido vítima de violência sexual.

Entretanto, a Polícia Civil ressalta que, até o momento, não foram encontrados indícios concretos de abuso contra a criança.

“A investigação ainda apura se a outra filha do homem, de 04 anos, também foi vítima de violência sexual. Até o momento, não há indícios concretos de abuso contra a criança. A suspeita será apurada antes da conclusão do inquérito”, explicou o delegado Rodrigo Toscano.

Suspeito foi preso duas horas após decisão judicial

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do homem.

A medida foi decretada às 13h de terça-feira (20). Como o investigado já estava sendo monitorado pelas equipes policiais, a prisão ocorreu aproximadamente duas horas depois, às 15h, no Centro de Piúma.

Após ser detido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado Rodrigo Toscano destacou a rapidez das diligências diante da gravidade das suspeitas.

“Assim que tomamos conhecimento do caso, realizamos os procedimentos necessários e representamos pela prisão preventiva do investigado. Nosso compromisso é dar uma resposta firme diante de crimes dessa natureza, garantindo que os fatos sejam devidamente investigados e que os responsáveis sejam responsabilizados na forma da lei”, afirmou.

Adolescente recebe acompanhamento da rede de proteção

Após a denúncia, a adolescente foi encaminhada à rede municipal de proteção, que inclui o Conselho Tutelar e serviços de acompanhamento psicológico e social.

O objetivo é garantir acolhimento, assistência especializada e proteção durante o andamento das investigações.

A Polícia Civil continuará apurando os relatos e eventuais outras situações de violência relacionadas ao caso.

Os nomes das pessoas envolvidas e a identificação do bairro onde ocorreram os fatos não serão divulgados para preservar a identidade das possíveis vítimas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).