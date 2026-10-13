Papa Leão XIV é diagnosticado com câncer no pulmão e passa por cirurgia

O papa Leão XIV passou por uma cirurgia para retirar parte do pulmão direito após a identificação de um tumor. O procedimento aconteceu nesta terça-feira (13), no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, e terminou sem complicações, segundo informações divulgadas pelo Vaticano.

De acordo com a agência Associated Press (AP), o pontífice, de 71 anos, recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer que afeta o pulmão. A informação foi divulgada após exames e avaliação médica da lesão.

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A equipe responsável pelo procedimento retirou o lobo inferior do pulmão direito, região onde estava localizado o tumor. A cirurgia utilizou uma técnica minimamente invasiva e contou com a participação de especialistas em cirurgia torácica.

Segundo o boletim médico citado pela AP, a operação durou cerca de 90 minutos e ocorreu conforme o previsto. Após o procedimento, Leão XIV despertou normalmente da anestesia e retornou ao quarto para iniciar a recuperação.

Vaticano confirma sucesso da cirurgia

A Santa Sé confirmou que a intervenção foi concluída com sucesso e que o papa retornou ao quarto do hospital. O comunicado oficial inicial, porém, não detalhou a natureza maligna do nódulo retirado.

A cirurgia havia sido anunciada pelo próprio pontífice no domingo (11), durante a oração do Angelus, na Praça de São Pedro. Na ocasião, Leão XIV explicou que os médicos haviam identificado uma lesão localizada no pulmão durante exames recentes.

A descoberta levou a equipe médica a recomendar a retirada do nódulo. O procedimento foi realizado sob responsabilidade do professor Stefano Margaritora, especialista em cirurgia torácica.

O papa deverá permanecer hospitalizado durante o período inicial de recuperação. Seus compromissos públicos foram suspensos enquanto recebe acompanhamento médico.

A internação representa um dos momentos mais importantes relacionados à saúde de Leão XIV desde que assumiu o comando da Igreja Católica, em maio de 2025.