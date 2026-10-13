Papa Leão XIV é internado em Roma para cirurgia de remoção de nódulo pulmonar

O papa Leão XIV chegou ao hospital Gemelli, em Roma, para uma cirurgia de remoção de um nódulo pulmonar, que deve ocorrer ainda nesta terça (13). Leão entrou no hospital e acenou enquanto dezenas de pessoas aguardavam na entrada principal, à espera de sua chegada.

Ele revelou no domingo (12), que os médicos haviam descoberto um pequeno nódulo localizado em seu pulmão e recomendaram sua remoção. Segundo o Vaticano, ele deve permanecer hospitalizado por pelo menos uma semana. Todas as suas audiências foram canceladas até 20 de outubro.

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O pontífice norte-americano, de 71 anos, demonstrou um nível incomum de transparência sobre o primeiro grande problema de saúde divulgado publicamente em seus 17 meses de pontificado. Ele revelou a descoberta do pequeno nódulo localizado durante a oração do meio-dia de domingo e anunciou que passaria pela cirurgia de remoção.

“São casos que podem ser muito bem tratados, se as palavras que ele usou refletirem a situação clínica”, disse Lorenzo Spaggiari, diretor de cirurgia torácica do Instituto Europeu de Oncologia (IEO), em Milão – médico que não participa do tratamento do papa, mas conhece a equipe do Gemelli.

Um membro do clero que se encontrou com Leo na segunda-feira, o Cardeal de Tóquio Kikuchi Tsutomu, disse que Leo afirmou sentir-se bem e decidiu realizar a cirurgia imediatamente para não ter de alterar seus planos de viagem à América Latina.

No entanto, a decisão foi claramente uma surpresa: embora o hospital Gemelli disponha de um apartamento papal específico utilizado por papas anteriores – completo com uma capela privativa no 10º andar -, Leo ficará, na verdade, em um quarto próximo, uma vez que o apartamento papal passa atualmente por reformas, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano.

Tratamento adicional

Durante a cirurgia para remover o nódulo e parte do pulmão, os médicos também removeriam os linfonodos que drenam o segmento ou lobo afetado. “Se todos esses linfonodos apresentarem resultado negativo – ou seja, estágio um -, o prognóstico é muito bom”, afirmou ele, acrescentando que nenhum outro tratamento seria necessário.

O nódulo foi descoberto durante exames de rotina, segundo o Vaticano, e Spaggiari disse que o Papa provavelmente passou por outros exames antes de receber a recomendação cirúrgica.

“Acho que ele teve um pouco de sorte. Encontraram algo que era assintomático – um nódulo pulmonar, possivelmente um tumor. Ele pode chamar isso de outra coisa; nós chamamos de sorte”, disse ele.

A recuperação pode permitir viagem à América do Sul em novembro. O EIO recomenda que os pacientes não viajem de avião por três semanas após a cirurgia – o que daria ao Papa exatamente o intervalo necessário para realizar sua viagem planejada para 6 a 17 de novembro ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, dependendo de sua recuperação.

Prognóstico

Um nódulo pulmonar é uma pequena área anormal que mede menos de 3 centímetros de diâmetro. Às vezes, é detectado em uma tomografia computadorizada realizada para investigar outro problema, como um trauma ou uma infecção pulmonar, de acordo com a American Cancer Society. Especialistas afirmam que o nódulo pode ser benigno ou maligno e que uma avaliação rápida é fundamental.

Se o nódulo for canceroso e removido em estágio inicial, o prognóstico é “excelente”, e a cirurgia por si só pode ser um tratamento suficiente, disse o médico Stephen Liu, especialista em câncer de pulmão do Lombardi Comprehensive Cancer Center, da Universidade de Georgetown.

Leão, de 71 anos, é considerado saudável e em boa forma física, ambos fatores positivos para sua recuperação.

Ele disse que o nódulo foi descoberto durante “exames médicos recentes”, e o Vaticano informou nesta segunda-feira que nenhum problema de saúde específico motivou o check-up, descrevendo-o como “de rotina”.

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