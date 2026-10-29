Parceria Legal agita Porto Canoa com três dias de shows gratuitos; confira as atrações

A 3ª edição do Parceria Legal aporta na Praça de Porto Canoa (Rua Pica-Pau), no município da Serra, trazendo uma programação musical que reúne três das maiores referências dos palcos capixabas: a banda retrô Picnic Dogs (sexta-feira), a tradicional Banda BlackSete (sábado) e o grupo Pele Morena (domingo).

O evento acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro e terá entrada gratuita em todos os dias.

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O projeto é realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, fomentado pelo Procon-ES, promovido pelo portal Aqui Notícias e conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal da Serra, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Destaques musicais da feira

Sexta-feira (30/10) – Picnic Dogs (Pop/Rock anos 80 e 90)

A partir das 21h, o quinteto capixaba leva ao palco grandes clássicos nacionais e internacionais que marcaram época, com um repertório nostálgico de sucessos de Paralamas, Legião Urbana, Lobão, A-ha e The Cure.

A abertura da noite começa às 19h, com a cantora Thais Lima, moradora do bairro.

Sábado (31/10) – Banda BlackSete (Black Music, Disco e Pop)

Às 21h, a tradicional banda comanda o baile na praça com um espetáculo dançante e coreografado. O repertório reúne diferentes vertentes da black music, disco e sucessos mundiais do pop.

Mais cedo, às 19h, a cantora Bia Garcia aquece o público com o projeto Misturadinho da Bia.

Domingo (1º/11) – Pele Morena (Samba e Pagode)

Às 19h, um dos grupos mais prestigiados da noite capixaba encerra o evento com carisma, arranjos vibrantes e o melhor do pagode e do samba tradicional.

A programação de domingo começa às 17h, ao som do cantor Allan Carvalho.

Ação social, apoio ao consumidor e acolhimento comunitário

No sábado (31/10), das 8h às 13h, o Parceria Legal realiza um amplo mutirão de utilidade pública e cidadania, com atendimentos gratuitos para toda a comunidade.

Direitos do Consumidor (Procon): abertura de reclamações, orientações jurídicas, apoio na renegociação de dívidas e esclarecimentos sobre relações de consumo.

Concessionárias públicas (EDP e Cesan): negociação e parcelamento de débitos, troca de titularidade e cadastro na Tarifa Social de água e energia elétrica.

Rede Abraço: equipe técnica dedicada ao suporte, orientações e acolhimento familiar e psicossocial, voltados à prevenção e aos cuidados relacionados ao uso de álcool e outras substâncias.

Especial Mês das Crianças: lazer, recreação e diversão gratuita

Para celebrar o encerramento de outubro, a manhã de sábado contará com uma estrutura festiva voltada às famílias e ao público infantil.

Espaço Kids liberado: brinquedos infláveis e área de recreação com acesso 100% gratuito.

Distribuição de guloseimas: pipoca liberada e algodão-doce grátis durante toda a manhã.

Segurança e conforto: estrutura em área segura e monitorada, proporcionando tranquilidade para que pais e responsáveis resolvam pendências nos estandes sociais enquanto as crianças brincam.

A área do evento contará ainda com praça de alimentação completa e estandes de produtos regionais, gastronomia e artesanato, com a participação de empreendedores da Serra.

Programação completa do Parceria Legal

Sexta-feira (30/10)

19h: Thais Lima – Pop e MPB.

21h: Picnic Dogs – Pop/Rock dos anos 80 e 90.

Sábado (31/10)

8h às 13h: Mutirão Social (RG, Procon, EDP, Cesan, Rede Abraço e Aderes) e Especial Mês das Crianças.

19h: Bia Garcia – Misturadinho da Bia (Sertanejo, Pop e Axé).

21h: Banda BlackSete – Black Music, Disco e Pop.

Domingo (1º/11)

17h: Allan Carvalho – Forró e ritmos regionais.

19h: Pele Morena – Samba e Pagode.

Serviço

Evento: Parceria Legal – 3ª Edição Porto Canoa

Data: 30 de outubro a 1º de novembro de 2026.

Local: Praça de Porto Canoa (Rua Pica-Pau), Serra – ES.

Horários:

Sexta-feira: abertura a partir das 19h.

Sábado: ação social e atividades infantis das 8h às 13h; shows a partir das 19h.

Domingo: atrações a partir das 17h.

Classificação: livre para todos os públicos.

Entrada: totalmente gratuita.