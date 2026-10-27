Participantes já podem conferir os locais de prova do Enem

O cartão de confirmação de inscrição do Enem 2026 está disponível a partir desta terça-feira (27). O documento pode ser acessado pela Página do Participante e informa o local de prova, os horários de aplicação e o número de inscrição dos candidatos. O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todo o Brasil.

Além dessas informações, o cartão registra se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social durante a aplicação das provas. Por isso, a recomendação é consultar o documento antes do exame para conferir os dados e verificar o endereço onde será necessário comparecer.

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Como consultar o cartão de confirmação 2026

Para acessar o cartão, o candidato deve entrar na Página do Participante do Enem, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e fazer o login com a conta Gov.br.

Depois de acessar o sistema, é possível consultar as informações da inscrição e verificar o local de aplicação das provas. O documento também permite conferir os horários e os atendimentos registrados para cada participante.

Quando serão as provas?

O Enem 2026 acontece em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro. A organização é do Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, com aplicação nas 27 unidades da Federação.

No primeiro dia, os candidatos farão a redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de ciências humanas e suas tecnologias.

Já no segundo domingo, a avaliação será composta pelas provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Cada área do conhecimento terá 45 questões.

O que levar em conta antes do exame

Com a liberação do cartão de confirmação, os candidatos podem conferir antecipadamente as informações necessárias para os dias de prova. Verificar o endereço indicado no documento ajuda a organizar o deslocamento e a evitar imprevistos.

Confira os principais pontos:

Local de prova: endereço em que o candidato deverá realizar o exame.

endereço em que o candidato deverá realizar o exame. Data e horário: informações sobre a aplicação das provas.

informações sobre a aplicação das provas. Número de inscrição: identificação do participante no exame.

identificação do participante no exame. Atendimento especializado: registro do atendimento autorizado, quando aplicável.

registro do atendimento autorizado, quando aplicável. Nome social: indicação para os participantes que solicitaram esse tratamento.

Para que serve a nota?

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio tinha inicialmente o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. Em 2009, também como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no país.

Os resultados podem ser em processos seletivos de instituições públicas e privadas, conforme as regras de cada programa. Entre as possibilidades estão o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Em 2026, o exame também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua participação nos processos de avaliação da qualidade do ensino médio brasileiro.

A consulta ao cartão de confirmação é uma etapa importante da preparação para o exame. Com as informações em mãos, os participantes podem se organizar para os dias 8 e 15 de novembro e chegar ao local indicado com antecedência.