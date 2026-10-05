Paula Burlamaqui reconhece exagero em fala sobre envelhecimento e rebate crítica de Marina Lima

Paula Burlamaqui comentou a repercussão da sua declaração sobre envelhecimento que provocou críticas, entre elas uma reação de Marina Lima. A atriz reconheceu que poderia ter escolhido outras palavras, mas afirmou que o comentário partiu da própria experiência e não pretende invalidar a maneira como outras pessoas encaram essa fase da vida.

“Eu acho que exagerei um pouco naquela frase, foi pesado. Eu reconheço”, disse Paula em entrevista à coluna Play, de O Globo.

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A atriz explicou que sua relação com o envelhecimento também passa pelas mudanças que enfrentou durante a menopausa. Ela contou que conviveu por cerca de dois anos com sintomas que acreditava estarem relacionados à depressão, chegou a tomar medicamentos e só depois descobriu que as alterações hormonais estavam por trás do quadro.

A declaração que deu início à repercussão aconteceu durante a participação de Paula no podcast Vozes do Retiro. Na ocasião, ela afirmou não enxergar “nada de bom” no envelhecimento e classificou o processo como um castigo.

Marina Lima criticou a visão apresentada pela atriz e afirmou que a vida vai além da beleza. Ao responder à cantora, Paula afirmou que admira seu trabalho e que respeita sua opinião.

“Eu adoro a Marina, acho ela uma cantora maravilhosa. Não conheço ela assim pessoalmente, mas eu respeito a opinião dela. E acho que ela também deveria respeitar a minha”, afirmou.

Paula relata os sintomas da menopausa

Depois de procurar uma endocrinologista, Paula contou que iniciou uma reposição hormonal. Segundo ela, o tratamento mudou a forma como vinha se sentindo. “Estou me sentindo muito melhor, sou outra pessoa”, afirmou.

A atriz defendeu ainda que a pré-menopausa e a menopausa sejam mais discutidas. Entre as dificuldades que relatou estão calores, mudanças de humor, insônia e irritabilidade.

Para Paula, a falta de informação sobre essas transformações fez com que ela interpretasse os próprios sintomas de outra maneira. “Ninguém fala sobre isso”, afirmou ao recordar o período em que acreditava estar deprimida.

A atriz passou recentemente por uma cirurgia no quadril e pretende retornar ao teatro depois da recuperação. Seu trabalho mais recente na televisão foi em Êta Mundo Melhor!.

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