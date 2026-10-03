PF deflagra operação contra suspeita de dinheiro irregular em campanha no ES

Cinco pessoas foram presas em flagrante nesta sexta-feira (2), durante a Operação Espectro, deflagrada pela Polícia Federal em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação investiga a possível utilização irregular de recursos financeiros em campanha eleitoral, além de suspeitas de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A investigação começou após informações de inteligência financeira identificarem movimentações atípicas envolvendo dinheiro em espécie. A partir dos dados, a Polícia Federal realizou diligências e outras medidas investigativas, algumas autorizadas pela Justiça Eleitoral.

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Segundo a investigação, há indícios de que recursos de origem empresarial teriam sido utilizados em atividades de campanha eleitoral sem passar pelos mecanismos oficiais de arrecadação e controle previstos na legislação.

Também são apuradas a origem e a destinação dos valores movimentados.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, por determinação da Justiça Eleitoral.

Nas diligências, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, celulares, computadores, mídias digitais, documentos e outros materiais que podem contribuir para a investigação.

Cinco pessoas foram presas em flagrante por fatos identificados durante o cumprimento dos mandados.

Todo o material apreendido será analisado pela Polícia Federal, inclusive por meio de perícia.

As investigações continuam para identificar a origem e o destino dos recursos, esclarecer os fatos e definir a participação individual de cada investigado. As responsabilidades serão apuradas conforme o avanço da investigação.