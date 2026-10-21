PM encontra mais de 130 pedras de crack em beco de Guaçuí
Apreensão aconteceu no Beco do Miolo após informações repassadas por populares. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação.
Informações repassadas por moradores levaram a Polícia Militar a encontrar 138 pedras de substância semelhante ao crack, além de porções de cocaína e maconha, em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba.
A apreensão aconteceu na noite de terça-feira (20), durante patrulhamento a pé realizado por militares da ROR do 3º Batalhão, na localidade conhecida como Beco do Miolo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam ações de policiamento na região quando receberam informações de populares. A partir dos relatos, os militares intensificaram as buscas no local e encontraram os entorpecentes.
Polícia encontra 138 pedras de substância semelhante ao crack
Durante as buscas, os militares localizaram 137 pedras pequenas e uma pedra grande de substância análoga ao crack.
Além disso, foram apreendidas sete porções de cocaína e uma bucha de maconha.
Confira o material encontrado: 137 pedras pequenas de substância semelhante ao crack; uma pedra grande da mesma substância; sete porções de cocaína; uma bucha de maconha.
Ao todo, foram apreendidas 146 unidades de substâncias suspeitas de serem entorpecentes, considerando as pedras e porções encontradas.
Nenhum suspeito foi localizado durante a ação
Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado ou conduzido pelos policiais militares durante a ocorrência.
Todo o material recolhido foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia de Alegre, responsável pela adoção das providências legais cabíveis.
A Polícia Militar não informou se as drogas estavam escondidas ou abandonadas no local, nem divulgou detalhes sobre possíveis responsáveis pelo material.
A ocorrência foi registrada durante as atividades de patrulhamento da ROR do 3º Batalhão no município de Guaçuí.
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