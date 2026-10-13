PM encontra tablete de maconha escondido em terreno no Sul do ES
Policiais militares retornaram ao local de uma abordagem anterior e localizaram drogas e uma balança de precisão em Atílio Vivácqua.
Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de maconha e uma balança de precisão em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Os agentes encontraram os materiais durante buscas realizadas em um terreno próximo à residência de uma pessoa abordada anteriormente.
A ação aconteceu no domingo (11) e contou com equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, além do apoio de outra guarnição.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a PM, os militares retornaram ao endereço para dar continuidade a uma ocorrência registrada na noite anterior. Durante as buscas em um terreno localizado abaixo da residência, os policiais encontraram um tablete de maconha, uma pequena porção da mesma droga e uma balança de precisão.
Após a apreensão, as equipes encaminharam os materiais à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis. A Polícia Militar não informou se houve prisões durante essa nova ação.
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