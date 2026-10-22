PM procura suspeito de matar homem em barbearia e encontra drogas em Guaçuí
Policiais procuravam suspeito de homicídio quando localizaram drogas, munição e outros materiais em residência no bairro Santa Cecília.
As buscas por um homem suspeito de cometer um homicídio dentro de uma barbearia, em Guaçuí, no Caparaó capixaba, levaram a Polícia Militar a uma residência onde foram apreendidos aproximadamente 500 gramas de haxixe. A ação ocorreu na quarta-feira (21), no bairro Santa Cecília, após informações sobre o possível paradeiro do investigado.
O crime aconteceu por volta das 11h, quando um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no interior de uma barbearia. Após o ataque, o suspeito fugiu, mobilizando equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a PM, as buscas envolveram policiais da Força Tática, do ROR, da Rádio Patrulha e do Serviço de Inteligência. Durante as diligências, os militares receberam informações de que o suspeito teria fugido em um veículo de aplicativo e estaria escondido em uma casa no bairro Santa Cecília.
As equipes seguiram até o endereço e realizaram um cerco ao imóvel. Entretanto, o homem não foi localizado. No local, os policiais encontraram uma blusa que, conforme as informações levantadas, seria a mesma utilizada pelo suspeito durante o homicídio.
Meio quilo de haxixe é apreendido durante buscas
Durante a vistoria na residência, os militares localizaram cinco tabletes de haxixe do tipo pack, que totalizaram aproximadamente meio quilo da droga.
Além do entorpecente, foram apreendidos uma pequena porção de maconha, R$ 42 em dinheiro, uma munição calibre .32 e um aparelho celular.
Todo o material foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Alegre, para os procedimentos legais e continuidade das investigações.
O suspeito do homicídio não havia sido localizado até o encerramento das diligências descritas pela Polícia Militar. As circunstâncias e a motivação do crime não foram detalhadas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726