PM procura suspeito de matar homem em barbearia e encontra drogas em Guaçuí

As buscas por um homem suspeito de cometer um homicídio dentro de uma barbearia, em Guaçuí, no Caparaó capixaba, levaram a Polícia Militar a uma residência onde foram apreendidos aproximadamente 500 gramas de haxixe. A ação ocorreu na quarta-feira (21), no bairro Santa Cecília, após informações sobre o possível paradeiro do investigado.

O crime aconteceu por volta das 11h, quando um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no interior de uma barbearia. Após o ataque, o suspeito fugiu, mobilizando equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Segundo a PM, as buscas envolveram policiais da Força Tática, do ROR, da Rádio Patrulha e do Serviço de Inteligência. Durante as diligências, os militares receberam informações de que o suspeito teria fugido em um veículo de aplicativo e estaria escondido em uma casa no bairro Santa Cecília.

As equipes seguiram até o endereço e realizaram um cerco ao imóvel. Entretanto, o homem não foi localizado. No local, os policiais encontraram uma blusa que, conforme as informações levantadas, seria a mesma utilizada pelo suspeito durante o homicídio.

Meio quilo de haxixe é apreendido durante buscas

Durante a vistoria na residência, os militares localizaram cinco tabletes de haxixe do tipo pack, que totalizaram aproximadamente meio quilo da droga.

Além do entorpecente, foram apreendidos uma pequena porção de maconha, R$ 42 em dinheiro, uma munição calibre .32 e um aparelho celular.

Todo o material foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Alegre, para os procedimentos legais e continuidade das investigações.

O suspeito do homicídio não havia sido localizado até o encerramento das diligências descritas pela Polícia Militar. As circunstâncias e a motivação do crime não foram detalhadas.