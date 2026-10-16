Segurança

Polícia apreende cocaína e prende três em Jerônimo Monteiro

Policiais apreenderam cerca de 144 gramas de cocaína, outros 92 pinos da substância e três celulares durante uma abordagem na ES-482.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma movimentação suspeita às margens da Rodovia ES-482 terminou com três homens detidos e drogas apreendidas em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. A abordagem ocorreu na manhã de quarta-feira (14), após policiais militares identificarem uma possível negociação de entorpecentes durante patrulhamento.

A ação aconteceu no quilômetro 62 da rodovia e envolveu equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar. Os suspeitos têm 18, 27 e 40 anos.

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Durante a ocorrência, os militares apreenderam aproximadamente 144 gramas de cocaína, além de outros 92 pinos contendo a mesma substância. Três aparelhos celulares também foram recolhidos.

A operação contou com o reforço de outras guarnições da Polícia Militar e de equipes da Polícia Militar Ambiental.

Após a abordagem, os agentes encaminharam os três suspeitos e todo o material apreendido à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A unidade ficou responsável pelos procedimentos legais relacionados à ocorrência.

Além da suspeita de tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro, os policiais identificaram irregularidades envolvendo uma motocicleta durante a fiscalização.

Segundo a Polícia Militar, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante das irregularidades constatadas, os agentes removeram o veículo para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

A Polícia Militar não informou se os três suspeitos permaneceram presos após a apresentação na delegacia.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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