Polícia encontra pistola, drogas e dinheiro estrangeiro durante operação em Guaçuí

Uma pistola calibre 9 milímetros, drogas, dinheiro de diferentes países e até passaportes estavam entre os materiais encontrados pela polícia durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (21), no Sul do Espírito Santo. A ação, que mobilizou aproximadamente 30 policiais civis e militares, ocorreu simultaneamente em Guaçuí e Divino de São Lourenço e terminou com um homem de 37 anos preso em flagrante.

Ao todo, as equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em imóveis localizados no bairro Bela Vista, em Guaçuí, e no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço. A operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região e identificar possíveis atividades criminosas relacionadas ao armazenamento e à distribuição de entorpecentes.

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Durante as buscas em uma residência no bairro Bela Vista, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm acompanhada de 11 munições, além de aproximadamente 60 gramas de skunk e 125 gramas de haxixe. Também foram localizados outros pedaços de substâncias semelhantes a drogas, armazenados em sacolas.

A fiscalização no imóvel revelou ainda sacolas com materiais semelhantes a cogumelos, duas embalagens contendo cogumelos desidratados e sementes de maconha guardadas dentro de uma caixa de carregador de celular. Os agentes também apreenderam aparelhos eletrônicos, telefones celulares, dinheiro estrangeiro, passaportes e documentos.

Diante dos materiais encontrados, o morador, de 37 anos, foi levado à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional do Espírito Santo.

A operação também teve desdobramentos no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aproximadamente cinco gramas de substância semelhante à cannabis, 17 mudas de uma planta com características de maconha e dois frascos contendo material semelhante a extrato de canabidiol.

No mesmo imóvel, as equipes encontraram duas garrafas PET com óleo de substância psicoativa, 45 frascos de vidro âmbar vazios, uma sacola com conta-gotas e outras duas contendo pipetas e tampas. Dois notebooks e quatro aparelhos celulares também foram recolhidos.

O morador da residência, de 38 anos, apresentou à autoridade policial uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) relacionada à extração de óleo de canabidiol para fins médicos. Após a análise da documentação apresentada, ele foi liberado.

A ação conjunta das polícias Civil e Militar integra o trabalho de combate ao tráfico de drogas nos municípios do Sul capixaba. Com a participação de cerca de 30 agentes, as equipes realizaram buscas em quatro imóveis e recolheram materiais que serão submetidos aos procedimentos legais cabíveis.

Entre os resultados da operação estão a apreensão de uma arma de fogo, munições, substâncias suspeitas, equipamentos eletrônicos e objetos relacionados ao preparo e armazenamento de produtos derivados da cannabis.

A ocorrência resultou em uma prisão em flagrante em Guaçuí, enquanto o morador abordado em Divino de São Lourenço foi liberado após apresentar documentação à polícia.