Polícia faz operação contra o tráfico e prende três pessoas em Guaçuí

Três pessoas foram presas em flagrante durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada na manhã desta quinta-feira (29), em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba. A ação mobilizou 46 policiais e 26 viaturas, resultando na apreensão de maconha, skank, haxixe e materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

A Operação Hexágono em Guaçuí foi realizada conjuntamente pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e pela Polícia Civil, com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

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As equipes atuaram nos bairros João Ferraz de Araújo, São Miguel, na região conhecida como Lagoa, e Tancredo Neves.

A ofensiva foi planejada a partir de levantamentos do serviço de inteligência da Polícia Militar e de investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais localizaram diferentes tipos de entorpecentes em duas residências no bairro João Ferraz de Araújo.

Entre os materiais apreendidos estavam 150 gramas de skank, 30 gramas de maconha armazenadas em um pote de vidro e um tablete de maconha pesando 85 gramas.

As equipes também recolheram nove tiras de maconha, com peso total de 90 gramas, duas buchas da mesma droga e 30 gramas de haxixe.

Além dos entorpecentes, foram apreendidas três balanças de precisão, duas câmeras, três aparelhos celulares e materiais utilizados para embalar drogas.

Os objetos serão utilizados nas investigações para esclarecer a possível participação de outros envolvidos no esquema.

Durante a Operação Hexágono, dois homens, de 21 e 24 anos, e uma mulher, de 20 anos, foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, onde passaram pelos procedimentos legais.

Após a conclusão dos registros policiais, a previsão era de que os detidos fossem encaminhados ao sistema prisional.

A mobilização contou com 37 policiais militares e nove policiais civis, totalizando 46 agentes de segurança.

Ao todo, 26 viaturas foram empregadas na ação, que envolveu equipes de policiamento ostensivo, Força Tática, Rondas Ostensivas, policiamento com cães (K9), serviço de inteligência da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil.

A operação foi coordenada pelo tenente Rogério, comandante da 2ª Companhia do 3º Batalhão da PMES, e pelo delegado de Polícia Civil de Guaçuí, Messias.

O comandante do 3º Batalhão, tenente-coronel Reinaldo Faria Vieira, destacou a importância da integração entre as forças policiais no combate à criminalidade.

“Nosso objetivo é enfraquecer a estrutura das organizações criminosas, ampliar a segurança nos municípios do Caparaó e garantir à população o direito de viver com tranquilidade”, afirmou.

Investigações continuam após apreensão de celulares

De acordo com o delegado Messias, as investigações não terminam com as prisões realizadas nesta quinta-feira.

Os aparelhos celulares recolhidos durante a operação serão analisados, com o objetivo de identificar possíveis outros envolvidos e reunir novos elementos de prova.

O trabalho também poderá contribuir para esclarecer a atuação dos investigados e subsidiar novas diligências policiais.

Segundo a Polícia Civil, a integração com a Polícia Militar continuará sendo uma das estratégias utilizadas no enfrentamento ao tráfico de drogas e a outros crimes registrados no município.