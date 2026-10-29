Polícia intensifica operação no Caparaó e detém mais nove criminosos

Nove pessoas foram detidas ou conduzidas à delegacia durante uma nova etapa da Operação Hexágono em Alegre e Guaçuí, na região do Caparaó, nesta quinta-feira (29). Entre os envolvidos estão um adolescente de 15 anos, uma mulher de 49 anos e sete homens com idades entre 29 e 54 anos. A ação faz parte de uma ofensiva das forças de segurança contra o tráfico de drogas e a criminalidade no Sul do Espírito Santo.

A operação é realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em conjunto com a Polícia Civil, e teve continuidade com o cumprimento de mandados judiciais e novas buscas em diferentes pontos dos dois municípios.

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Em Alegre, as equipes atuaram nos bairros Três de Maio, Campo de Aviação, Charqueada e Morro do Querosene. As diligências também alcançaram pontos próximos à BR-482 e o município de Guaçuí.

Operação Hexágono cumpre mandados em Alegre e Guaçuí

Durante as ações, os policiais localizaram pessoas procuradas pela Justiça, realizaram prisões e encaminharam outros envolvidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Materiais relacionados às ocorrências investigadas também foram apreendidos. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre os objetos recolhidos nem sobre os crimes atribuídos individualmente aos conduzidos.

Segundo as informações divulgadas, os nove envolvidos são moradores de Alegre e Guaçuí. Entre eles, há oito adultos e um adolescente.

Um dos alvos procurados pelas equipes não foi encontrado durante as diligências.

A nova etapa amplia os resultados da Operação Hexágono, que reúne ações das polícias Militar e Civil para combater o tráfico de drogas e outros crimes na região do Caparaó.