Policial do BME conquista sete medalhas e título inédito em campeonato internacional no ES

Sete medalhas e um título de destaque marcaram a participação de um policial militar capixaba em uma competição de salvamento aquático realizada em Vitória. O capitão Matheus Scardua, do Batalhão de Missões Especiais (BME), foi o único atleta masculino do Espírito Santo a conquistar o título IRON GV no XXV SOBRASA RESCUE 2026.

O campeonato aconteceu entre os dias 7 e 10 de outubro e reuniu competidores de diferentes regiões do Brasil, além de representantes da Argentina.

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Durante as disputas, o militar conquistou duas medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze, além de alcançar a quarta colocação em outra prova.

O capitão também recebeu o título IRON GV, reconhecimento concedido ao atleta com a maior pontuação acumulada nas provas de sua categoria.

Para Matheus, o resultado representa uma conquista pessoal e reflete o investimento da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) na preparação física dos profissionais.

“Conquistar o IRON GV foi uma alegria enorme na minha trajetória como atleta e um orgulho por representar a PMES, o Batalhão de Missões Especiais e o CBMES”, destacou o capitão.

O militar também ressaltou que a preparação física integra a rotina do BME e contribui para formar profissionais mais preparados para atuar na proteção da sociedade.

Competição simula situações reais de salvamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em parceria com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), organizou o campeonato.

As provas aconteceram em piscina e no mar, com desafios que exigiram resistência, velocidade e domínio de técnicas de resgate.

Entre as modalidades estavam transporte de manequim, revezamentos de salvamento, natação, corrida na areia e atividades com equipamentos utilizados em resgates aquáticos.

Além das disputas esportivas, o evento buscou promover a integração entre profissionais, aprimorar técnicas de salvamento e contribuir para a prevenção de afogamentos no Brasil e na América do Sul.