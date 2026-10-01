Prefeito de Domingos Martins anuncia apoio a Ferraço e cita R$ 650 milhões em investimentos
Edu Ramos divulgou vídeo nesta quinta-feira (1º) em que relaciona a decisão às obras e aos investimentos do Governo do Estado no município.
O prefeito de Domingos Martins, Edu Ramos (PL), declarou apoio à candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) à reeleição ao Governo do Espírito Santo. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (1º), o prefeito direciona a mensagem aos moradores do município e relaciona sua decisão aos investimentos e às obras realizadas pelo Governo do Estado nos últimos anos, que chegam a quase R$ 650 milhões.
Ricardo Ferraço é candidato à reeleição ao Governo do Espírito Santo e disputa o pleito de 2026 pelo MDB, com o número 15. O primeiro turno das eleições acontece neste domingo, 4 de outubro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na gravação, Edu Ramos afirma que os moradores de Domingos Martins acompanham de perto as ações realizadas pelo Governo do Estado e aponta obras, investimentos e conquistas como elementos que, segundo ele, justificam seu apoio.
“Você conhece de perto o trabalho que o Governo do Estado, liderado por Ricardo Ferraço, tem realizado em nosso município, por obras, investimentos e conquistas importantes que ajudam a melhorar a vida da nossa gente”, declara o prefeito.
O prefeito também defende a continuidade da parceria entre Estado e município e associa o apoio à perspectiva de novos investimentos em Domingos Martins e no Espírito Santo.
Investimentos reforçam parceria com o município
O apoio de Edu Ramos ocorre em um cenário de forte presença do Governo do Estado em Domingos Martins. O município reúne 185 ações, que somam quase R$ 650 milhões em investimentos.
Os recursos contemplam áreas como infraestrutura, educação, saneamento, saúde, agricultura, esporte e cultura, com destaque para obras viárias, sistemas de esgotamento sanitário, reformas e construção de escolas, além de equipamentos e melhorias para comunidades do interior.
Entre as ações registradas estão obras de infraestrutura e mobilidade, investimentos em unidades de ensino, melhorias no saneamento, equipamentos para a agricultura e intervenções em comunidades e distritos de Domingos Martins.
É esse conjunto de investimentos e a relação entre Estado e município que Edu Ramos cita ao defender a continuidade do trabalho e declarar seu apoio a Ricardo Ferraço. No vídeo, o prefeito encerra a mensagem reforçando sua posição para a eleição deste domingo: “No dia quatro é quinze”, finaliza.
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